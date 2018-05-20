EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الدواجن تواصل الهبوط واستقرار اللحوم والأسماك
الأحد 20 مايو 2018 01:34 م
الدواجن الحمراء
أخر الأخبار
الدواجن الحمراء
أحمد اللاهونى
واصلت أسعار الدواجن انخفاضها اليوم فى السوق المحلية لتسجل 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 31 أمس، و36 للساسو و38 للبلدى، و48 للرومى، و45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 30 و31 جنيها.
فيما استقرت اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.
واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و25 للبلطى، و50 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.
الاسماعيلية مصر للدواجن
المنصورة للدواجن
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا