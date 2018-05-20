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بورصة وشركات
مصر الخير تطلق 5 صناديق استثمار بقيمة 250 مليون جنيه
الأحد 20 مايو 2018 01:27 م
مصر الخير
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مصر الخير
المرسى عزت ومنى عبدالبارى
أعلنت مؤسسة مصر الخير اليوم الأحد إطلاق خمسة صناديق استثمارية خيرية فى مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والبحث العلمى، ومناحى الحياة.
وتم خلال حفل إطلاق الصناديق اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة وشركة مباشر انفست التى ستتولى ادارة الصناديق.
وقال محمد قطب العضو المنتدب ورئيس الاستثمارات العالمية بمباشر انفست، إن الصناديق الخمسة قيمتها الاجمالية 250 مليون جنيه.
وانه يجرى حاليا وضع نشرة الاكتتاب الخاصة بالصناديق، وانه سيتم اطلاق الصناديق تباعا وستكون البداية بصندوق التكافل الاجتماعى.
وتم إطلاق الصناديق بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، تحت رعاية هيئة الرقابة المالية، وبحضور رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.
صناديق الاستثمار
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