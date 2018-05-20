ننشر تعليمات المركزى بشأن تحصيل رسوم عبور القناة

عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد

■ بدء تطبيق المنظومة الجديدة يونيو المقبل.. و«القاهرة» يقوم بدور الوسيط



أصدر البنك المركزى قرارًا بعدم قبول شيكات لسداد رسوم العبور الخاصة بالسفن، والتحويل المباشر من حساب التوكيل بالبنك الخاص به إلى حساب هيئة قناة السويس فى بنك القاهرة، وذلك اعتبارًا من 3 يونيو المقبل، فى إطار ضبط التداول للعملة الأجنبية والرقابة على الدولار.



وقال عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إنه وفقًا لتلك التعليمات سيتم فتح حساب جديد لكل وكيل ملاحى يعمل فى نشاط العبور، وسيتم الدفع الإلكترونى من الوكيل لحساب هيئة قناة السويس فى بنك القاهرة.



وأضاف أن «ملاحة بورسعيد» دعت 150 شركة من أعضاء الجمعية العمومية وعدد من مديرى البنوك المتعاملة مع شركات النقل البحرى، للاجتماع مع هشام جويد مدير أول العلاقات البنكية بالبنك المركزى، وعلاء صقر، وبحضور محمد إسماعيل رئيس الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، ومحمد حمودة بخزينة الهيئة؛ للاطلاع على قواعد المنظومة الجديدة، وبحث معوقات تطبيقها.



وقال عماد البواب، مستشار بنكى وخبير بأحد البنوك العالمية، إن دخول بنك القاهرة فى المنظومة ليس جديدًا، إذ إن الهيئة لديها حساب لرسوم العبور بالبنك منذ التأميم، وهو يقوم بدور الوسيط بين التوكيل الملاحى والهيئة، لافتًا إلى أن غرفة ملاحة بورسعيد بالتعاون مع البنوك العاملة ستنفذ المنظومة دون الإخلال بحسابات الشركات العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى التوجهات السياسية بالرقابة على مصادر الدخل، كما تعتبر موارد هيئة قناة السويس رسومًا سيادية تدعم اقتصاد مصر.



وأكد «البواب» أن التوكيلات الملاحية ستقوم باستقبال التحويلات النقدية الخاصة برسوم العبور للسفن التابعة لها على حسابها الجديد بالبنك الخاص الذى تتعامل معه، ثم يقوم البنك بإيداع التحويل فى حساب هيئة قناة السويس ببنك القاهرة بطريقة إلكترونية.



وتتضمن تعليمات البنك المركزى أن تصدر جميع التحويلات النقدية من حساب الشركة أو مالك السفينة فى الخارج إلى الحساب الإلكترونى للتوكيل الملاحى، وأن جميع الحوالات الصادرة إلى الحساب الإلكترونى غير قابلة للإلغاء أو التعديل.



كما تتضمن التعليمات قيام التوكيل الملاحى بإصدار تعليماته إلى البنك الذى يتعامل معه لإصدار حوالة لحساب هيئة قناة السويس (لصالح العميل) طرف البنك القاهرة المفتوح لدى البنك المركزى فى حساب للدولار الأمريكى وحساب لليورو.



ويقوم البنك فى نهاية يوم عمله بتغطية المبالغ التى تم إصدارها عن طريق رسالة لحساب البنك المركزى عن طريق الشبكة الإلكترونية بإجمالى المبالغ التى تم تحويلها، وأيضًا بإصدار رسالة للبنك المركزى لبيان المبالغ التى تم تحويلها إلى حسابه طرف المراسل الخارجى.



كما أوضحت تعليمات البنك المركزى لهيئة قناة السويس مسار منظومة الدفع الإلكترونى فى أيام العطلات الرسمية وبعد مواعيد العمل؛ إذ يقوم البنك بإصدار رسالة (أمر دفع لصالح العميل) بناء على طلب التوكيل فى نفس اليوم، على أن تتم التغطية فى أقرب يوم عمل بعدها وإرسال رسالة أخرى للبنك المركزى لإبلاغه بإضافة القيمة لحسابه طرف مراسله بالخارج.



وذكرت التعليمات التى أصدرها المركزى لهيئة قناة السويس والبنوك المتعاملة معها أن جميع الحوالات سوف يتم ظهورها بمجرد إصدارها من البنك المصدر (البنك الذى تتعامل معه التوكيل الملاحى) إلى بنك القاهرة، والبنك المركزى، والشاشة الموجودة فى هيئة قناة السويس.