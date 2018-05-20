قناة السويس تستأجر 3 قاطرات تابعة لموانئ بورسعيد

قناة السويس

■ داوود: نستهدف إعادة استغلال أصول الدولة ودعم المجرى الملاحى للقناة



أمانى العزازى



تعاقدت هيئة قناة السويس على تأجير 3 قاطرات تابعة لموانئ بورسعيد، لخدمة المجرى الملاحى، وموانئ شرق وغرب بورسعيد، مقابل 4 آلاف دولار يومياً للقاطرة الواحدة، بحسب القبطان عصام داوود، رئيس تحركات قناة السويس ببورسعيد.



تبلغ قوة شد القاطرة الواحدة 50 طنًا، بطول 35 م وعرض 11 م، فيما تبلغ تكلفة الإنشاء 50 مليون جنيه، وهى القاطرة السلام 1، والسلام 2، وأحمد حميدة.



لفت داوود إلى أن تأجير القاطرات وتشغيلها يأتى فى إطار إعادة استغلال أصول الدولة، ومواكبة التوسع فى حركة الملاحة، والنمو فى حجم التجارة البحرية، والاستعداد لتقديم الخدمات لوحدات الهيئة العاملة فى المجرى الملاحى، ومشروعات التطوير والتعميق ومصاحبة وقطر السفن لأعمال الصيانة، ومساعدة السفن فى الدخول والخروج من موانئ غرب وشرق بورسعيد.



أكد داوود أن القاطرات تشغيلها بطواقمها، وسبق أن قامت هيئة موانئ بورسعيد باختيار الطواقم وتدريب كوادرها، بالاستعانة بمرشدى هيئة قناه السويس، لتكون جاهزة للعمل فى قطر السفن المترددة على موانئ غرب وشرق بورسعيد .



أكد السيد بخيت، نائب مدير الترسانة البحرية ببورسعيد، أنه يجرى حاليا أعمال الصيانة للقاطرات السلام 1، والسلام 2، وأحمد حميدة، وتجديد شهادات الصلاحية.



لفت إلى أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وافق على خصم قيمة إصلاحات على القاطرات من عقد الإيجار السنوى، الذى تسدده هيئة قناة السويس، لصالح الجهة المالكة لتلك القاطرات، وهى الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.



فى سياق متصل، علمت «المال»، أن هيئة قناة السويس تدرس حاليا إنشاء مبنى لمراقبة حركة السفن بالمنطقة الشرقيه للقناة، لمراقبة السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد وحركة الدخول والخروج، من وإلى الميناء، تحسبا لارتفاع معدلات تردد السفن على الميناء، بعد الانتهاء من مشروعات الأرصفة البحرية، وطرحها للمستثمرين أكتوبر المقبل.



قال مصدر مطلع، إن تواجد المرشدين بالمنطقة الشرقية أصبح ضرورة حتمية لمتابعة حركة السفن بميناء شرق بورسعيد، التى من المتوقع أن تشهد تزايد معدلاتها مع تشغيل مشروعات الميناء، لا سيما محطات الحاويات الجديدة، تحسبا للظروف الطارئة فى حركة عبور ورسوم السفن، بمحطات الحاويات المزمع إنشائها بالميناء الشرقى .



يذكر أن هيئة قناة السويس، تقوم بأعمال القطر مؤقتا للسفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد، نيابة عن هيئة موانئ بورسعيد، منذ بدء تشغيل محطة حاويات شرق بورسعيد لحين التشغيل الكامل للميناء بعد اكتمال المحطات البحرية، وتشغيل الأرصفة بموجب عقد جديد، بدأ تطبيقه من يناير 2017 تحصل بمقتضاه هيئة قناة السويس على نسبة %65 من قيمة رسوم القطر التى تحصلها هيئة الميناء من السفينه فيما تحصل هيئة الميناء على نسبة 35 % عن السفن المترددة على ميناء شرق بورسعيد .



فيما تقوم قناة السويس فى ميناء غرب بورسعيد بتحصيل الرسوم من السفن مباشرة منذ إنشاء الميناء عام 1980.