نيسان اليابانية تسحب 22.31 مليون وحدة

نيسان قشقاى

خالد بدر الدين:



أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات عن سحب 1.21 مليون سيارة بعدما تبين أنها لم تخضع للمعاينة طبقًا للقواعد المطلوبة فى السوق اليابانية، وسحب حوالى 1. 21 مليون سيارة جرى إنتاجها بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017، لتخضع لمعاينة جديدة بإجمالى 22.31 مليون وحدة، وبتكلفة حوالى 25 مليار ين (222 مليون دولار).



وقال هيروتوسايكاوا، رئيس شركة نيسان، خلال مؤتمر صحفى فى مقر المجموعة بطوكيوهذا الشهر، إنها مشكلة فى غاية الخطورة؛ لأنه بدلًا من أن يقوم مفتشون معتمدون رسميًّا بالعمل كلفوا معاونيهم بذلك، غير أن الشركة واثقة من أن السيارات التى تم بيعها كانت آمنة.



وذكرت وكالة فرانس بريس أن أسعار أسهم شركة نيسان تراجعت خلال منتصف الشهر الحالى قبل هذا الإعلان فى بورصة طوكيو؛ بسبب تقارير صحفية أشارت إلى عمليات معاينة أجراها موظفون غير معتمدين للإشراف على التدقيق فى السيارات الموجهة إلى السوق اليابانية لدرجة أن سعر سهم نيسان انخفض بأكثر من %2.69 لينزل إلى 1084.5 ين.



وأعلنت شركة نيسان أيضًا عن تعليق تسجيل حوالى 60 ألف سيارة من 21 طرازًا أنتجت قبل 20 سبتمبر الماضى، وما زالت مخزنة فى مصانعها بسبب عمليات معاينة أُجْرِيَت بصورة غير مطابقة للأصول فى ستة مواقع إنتاج.