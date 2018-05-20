الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر استدعاء للسيارات

الولايات المتحدة

خالد بدر الدين وشريف عيسى:



قدرت إحصائيات الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق NHTSA إجمالى عدد السيارات المستدعاة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العشرين عامًا الماضية، فى الفترة من 1997 وحتى نهاية 2017، عند ما يقرب من 482.9 مليون سيارة، بإجمالى 12 ألفًا، و223 سببًا للاستدعاء.



والجدير بالذكر، أن الإدارة الوطنية لسلامة الطرق NHTSA هى مؤسسة حكومية أمريكية تقع فى العاصمة الأمريكية واشنطن، تأسست فى عام 1966، وتختص فى التحقق من عيوب السيارات، ووضع المعايير للاقتصاد فى استهلاك الوقود، كما أنها تُجرى العديد من الدراسات والأبحاث عن سلوك السائق، ووضع معايير لسلامة المرور.



وذكر التقرير أن معدلات استدعاء السيارات على مدار تلك الفترة قد ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت %108.9، لتصل فى عام 1997 إلى ما يقرب من 14.7 مليون سيارة، مقارنة بمعدلات الاستدعاء خلال 2017، والتى تجاوزت 30.7 مليون سيارة خضعت للاستدعاء.



وأشار إلى أنه رغم التطور التكنولوجى الذى شهدته صناعة السيارات مع مطلع الألفية الجديدة، فإن أسباب الاستدعاء قد صعدت بمعدلات قياسية بنسبة تصل إلى %206.8، لتصل فى عام 2017 إلى 813 سببًا، مقارنة بمعدلات 1997، والتى بلغت 265 سببًا.



وأعلنت NHTSA أن حجم استدعاء السيارات هوى بأكثر من %42 العام الماضى، لينخفض إلى 30.7 مليون وحدة بالمقارنة مع 53 مليون وحدة التى سجلت رقما قياسيا فى عام 2016، عندما تسببت الوسائد الهوائية المعيبة فى أكبر عمليات استدعاء فى تاريخ صناعة السيارات.



وذكرت وكالة أوتوموتيف نيوز الأمريكية أن عدد السيارات التى تحتاج من شركة تاكاتا اليابانية تغيير وسائدها الهوائية قفز حتى الآن إلى حوالى 65 مليون وحدة، من إنتاج 19 شركة عالمية، لتتصدر الولايات المتحدة المركز الأول التى تشهد أكبر حملة لسلامة السيارات فى أسواق العالم.



وكانت NHTSA مارست ضغوطًا على شركات السيارات لاستدعاء أعداد هائلة من السيارات منذ عام 2014 عندما ظهرت عيوب فى مفاتيح التشغيل بسيارات شركة جنرال موتورز، تسببت فى مصرع 124 شخصًا، كما فرضت الإدارة غرامات ضخمة على الشركات التى لا تلتزم بقواعد السلامة منذ ذلك العام وحتى الآن.



واستدعت إدارة NHTSA خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 أعدادًا قياسية بمعدل حوالى 50 سيارة سنويًّا، بينما تراوحت الاستدعاءات السنوية خلال العشرين سنة التى سبقت هذه الفترة ما بين 10.2 مليون وحدة و30.8 مليون وحدة.



وارتفع عدد عمليات الاستدعاء خلال إدارة الرئيس باراك أوباما إلى 924 عملية عام 2016 ليسجل أعلى مستوى فى تاريخها وبزيادة %7 عن مثيلتها عام 2015، ولكنه هبط العام الماضى إلى 813 عملية؛ لأن إدارة NHTSA لم تصدر أى غرامات على شركات السيارات منذ أن تولى دونالد ترامب الرئاسة؛ لأنه لم يعين رئيسًا لها منذ حوالى 15 شهرًا وحتى الآن.



ومن ناحية أخرى، استدعت الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم أكثر من 3.2 مليون سيارة خلال الربع الأول من العام الحالى، حوالى نصفها علامات تجارية يابانية، كما شهد فبراير وحده استدعاء ما يقرب من 2.5 مليون سيارة بزيادة %360.8 بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضى.



وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن الماركات اليابانية التى جرى استدعاؤها حوالى %51.2 من إجمالى السيارات التى تم استدعاؤها، بينما شكلت سيارات شركة مشتركة بين شركة نيسان اليابانية ومجموعة دونج فنج الصينية، وأغلب السيارات التى جرى استدعاؤها بسبب عيوب فى المكابح، فى حين أن مضخات الوسائد الهوائية التى أنتجتها شركة تاكاتا اليابانية كانت من أهم العيوب التى تسببت فى استدعاء عدد كبير من السيارات.



وكانت الإدارة الصينية لتطبيق القانون بالمصلحة العامة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحى CALEGAQSIQ طلبت من شركات صناعة السيارات استدعاء أكثر من 20 مليون سيارة بسبب عيوب متعددة خلال العام الماضى، لتسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا للعام الرابع على التوالى وبزيادة %77 عن عام 2016، لتأتى فى المركز الثانى بعد الولايات المتحدة الأمريكية ثانى أكبر سوق للسيارات فى العالم.



وأوضحت الإدارة الصينية لتطبيق القانون CALEGAQSIQ، أن عدد السيارات التى تم استدعاؤها بلغ 5.59 مليون سيارة فى 2015 و11.34 مليون سيارة فى 2016 ليتجاوز معدل النموالسنوى تجاوز حاجز الـ%50 سنويًّا خلال الأعوام الأربعة الماضية.



ومثلت المشكلات المتعلقة بالوسائد الهوائية وأحزمة المقاعد الأسباب الرئيسية لاستدعاء 10.64 مليون سيارة خلال العام الماضى أوما يعادل %53.1 من إجمالى عدد السيارات التى جرى استدعاؤها، وأنه منذ بدء الصين تطبيق قاعدة استدعاء السيارات المعيبة فى عام 2004 تم الإعلان عن 1548 عملية استدعاء بإجمالى 56.74 مليون سيارة.

وتسببت الوسائد الهوائية المعيبة من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية فى قيام 29 من الشركات المصنعة للسيارات باستدعاء 9.87 مليون سيارة العام الماضى؛ ما أدى إلى قيام 38 شركة باستدعاء 19.52 مليون سيارة فى السوق الصينية.