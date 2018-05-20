EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
597.00
عيار 21
512.00
عيار 18
682.00
عيار 24
4776.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
نسما تستلم طائرتين جديدتين طراز إيرباص 320
الأحد 20 مايو 2018 12:42 م
نسما للطيران 11
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
نسما تخطط لدعم أسطولها بطائرتين
نسما للطيران 11
دعاء محمود
تعتزم شركة نسما للطيران التعاقد على طائرتين جديدتين من طراز إيرباص 320 مع نهاية العام الحالى، بنظام التأجير التمويلى، وفقًا لما كشف عنه أشرف لملوم رئيس الشركة.
وأضاف لملوم أنه جارٍ إنهاء التجهيزات اللازمة لاستقبال الطائرات الجديدة على أن تكون الفترة الزمنية بين استلام الطائرتين نحو 30 يومًا، موضحًا أن الشركة تتعامل مع أكبر 5 شركات طيران حول العالم لتأجير الطائرات منها.
وأكد رئيس الشركة لـ«المال»، أن الهدف من جلب طائرات جديدة هو زيادة حجم الأسطول، ليصل لنحو 6 طائرات مع نهاية 2018، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى شبكة خطوطها من خلال إطلاق رحلات طيران عارض فى بعض الدول الأوروبية منها: إسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفرنسا.
يذكر أن نسما للطيران لديها 4 طائرات من طراز إيرباص 320، وهى شركة مصرية سعودية، ويبلغ رأسمالها نحو 50 مليون دولار، وتعد السوق السعودية من أبرز الأسواق التى تعمل عليها الشركة، بالإضافة إلى أنها تسير خطوط طيران فى العديد من الدول أبرزها تركيا، ورومانيا، وهولندا، وكرواتيا.
الطيران
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا