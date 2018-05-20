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نقل وملاحة

نسما تستلم طائرتين جديدتين طراز إيرباص 320

نسما للطيران 11
نسما للطيران 11
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نسما تخطط لدعم أسطولها بطائرتين
نسما للطيران 11


دعاء محمود

تعتزم شركة نسما للطيران التعاقد على طائرتين جديدتين من طراز إيرباص 320 مع نهاية العام الحالى، بنظام التأجير التمويلى، وفقًا لما كشف عنه أشرف لملوم رئيس الشركة.

وأضاف لملوم أنه جارٍ إنهاء التجهيزات اللازمة لاستقبال الطائرات الجديدة على أن تكون الفترة الزمنية بين استلام الطائرتين نحو 30 يومًا، موضحًا أن الشركة تتعامل مع أكبر 5 شركات طيران حول العالم لتأجير الطائرات منها.

وأكد رئيس الشركة لـ«المال»، أن الهدف من جلب طائرات جديدة هو زيادة حجم الأسطول، ليصل لنحو 6 طائرات مع نهاية 2018، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى شبكة خطوطها من خلال إطلاق رحلات طيران عارض فى بعض الدول الأوروبية منها: إسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفرنسا.

يذكر أن نسما للطيران لديها 4 طائرات من طراز إيرباص 320، وهى شركة مصرية سعودية، ويبلغ رأسمالها نحو 50 مليون دولار، وتعد السوق السعودية من أبرز الأسواق التى تعمل عليها الشركة، بالإضافة إلى أنها تسير خطوط طيران فى العديد من الدول أبرزها تركيا، ورومانيا، وهولندا، وكرواتيا.
الطيران
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