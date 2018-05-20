خيارات أمام وسطاء التأمين

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

مروة عبد النبي:



قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اختصار فترة حصول الوسيط على رخصة مزاولة النشاط، إلى 5 أيام، بدءاً من اليوم الأخير فى الدورة التدريبية.

وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوسيط أمامه خيارين، الأول الحصول على الدورة التدريبية، ثم القيد بجداول الوسطاء بعد إجراء الاختبار خلال 5 أيام، أواجتياز الاختبار بعد 75 يوما من انتهاء الدورة، ثم الحصول على الترخيص.



كانت الهيئة، قد أصدرت قبل شهر قرارا تنظيميا ملزما لإداراتها المختصة، باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال 5 أيام عمل على الأكثر، من تاريخ تقديم طلب القيد، مستوفيا المستندات الواجب تقديمها فى هذا الشأن، على أن تتضمن بيانات الوسيط عنوان البريد الإلكترونى، أورقم الهاتف المحمول، ليسهل التواصل مع وسطاء التأمين، وافادتهم بقرارات الهيئة.



ولفت «عبد المعطى» إلى أن وسيط التأمين المتدرب عند حجزه لطلب امتحان رخصة المزاولة، كان يظل فى قائمة الانتظار لفترة طويلة، بسبب كثرة عدد المتقدمين، وانتظار اجتماع لجنة القيد. وكشف عن السماح بذهاب خبراء التأمين المحاضرين فى الدورات التدريبية للأقاليم، وحصول المتدرب على شهادة الدورة التدريبية والرخصة من مكان التدريب.