مليار جنيه إجمالي التمويل الأجنبي للجمعيات سنويا

وزيرة التضامن غادة والي

المرسي عزت ومني عبد الباري:



كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن إجمالي التمويل الأجنبي للجمعيات في مصر يصل إلي مليار جنيه سنويا.



وقالت في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إن الصناديق الخيرية يمكنها أن تمثل بديلا جيدا عن التمويلات الأجنبية.



وأشارت إلي أن التمويلات الأجنبية قد تأتي بشروط لا تتفق والسوق المصرية.