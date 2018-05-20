Rail ranar الأمريكية تعرض توريد عربات تسير على القضبان والطريق

سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية

■ رئيس الهيئة: ملياري جنيه زيادة في خسائر السكة الحديد.. و3.5 جملة الإيرادات



مدحت إسماعيل ومحمود محسن



كشف المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن هيئته تلقت عرضًا من شركة «Rail ranar» الأمريكية، وهى تمتلك فرعًا فى السوق المحلية، يتضمن توفيرها لقطار نقل بضائع برى مكون من 7 عربات؛ لإجراء تجربة نقل البضائع.



وأكد سالم أن عربات نقل البضائع البرية، هى نوعية متقدمة جدًّا فى السكة الحديد، ذات سرعة وإمكانيات عالية، كما تمتلك خاصية السير على القضبان، إلى جانب السير على الطرق عبر إطارات عادية.



وأضاف أن الهدف من تلك القطارات تفعيل خدمة النقل من الباب للباب؛ ولجذب أكبر عدد ممكن من عملاء القطاع الخاص تجاه مرفق السكة الحديد، واستخدام شبكة الخطوط كوسيلة نقل للمنتجات، كاشفًا عن عقد لقاء مع ممثلى الشركة للاتفاق بشكل تفصيلى، وإمكانية بلورة العرض فى اتفاق رسمى.



يشار إلى أن دراسة كانت أعدتها إحدى الجهات التابعة لوزارة النقل، ونشرتها «المال» نهاية العام الماضى، أشارت إلى أن منظومة نقل البضائع الحالية بها أكثر من 12 معوقًا، منها التركيز على نقل 5 سلع رئيسية، وهى: خام الفوسفات، والحاويات، والغلال، والأسمنت، إضافة إلى الكلينكر، رغم أن نصيب السكة الحديد منها تراجع بشكل كبير خلال السنوات الماضية.



وأوضح “سالم”، أن إجمالى خسائر الهيئة المحققة فعليًّا خلال العام المالى الحالى، قدرت بنحو 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات خسائر محددة فى الموازنة العامة للدولة للمرفق، مضيفًا أن الـ2 مليار الفارق بين الفعلى والمحدد، هى تعديات رفع أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، والبقاء على نفس قيمة التذاكر.



ولفت إلى أن الهيئة طالبت توفير 4 مليارات جنيه، فى موازنة عام 2018-2019، لبند الصيانة والدعم الفنى، إلا أنه تم تخصيص 800 مليون فقط.