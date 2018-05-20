الرقابة المالية تطلق نظاما جديدا للاستعلام عن عملاء شركات التأمين

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

المرسي عزت ومني عبد الباري:



أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق نظام جديد بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين يقوم علي نظام استعلام ائتماني للعملاء المرفوضين تأمينيا.



وأضاف عمران في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، أن النظام الجديد سيدفع إلي مزيد من التطوير لسوق التأمين، مشيرا إلى أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التأمين، موضحا أن العام الجاري هو عام قطاع التأمين.