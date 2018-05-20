الحركة التصحيحية تحكم قبضتها على البورصة المصرية

البورصة المصرية

أسماء السيد:



توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية حركتها التصحيحية خلال الأسبوع الجارى، ليتحرك مؤشرها الرئيسى نحو 16550 نقطة ونظيره السبعينى عند 845 نقطة.



وأنهت البورصة تعاملاتها خلال الاسبوع المنقضى على تراجع جماعى سجل فيه المؤشر الرئيسى 16878 نقطة، بهبوط %1.6، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة %0.15 عند 852 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بنحو %0.65 عند 2181 نقطة.



وبلغت قيم التداول 6.8 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار خلال اﻷسبوع المقارن، كما انخفض رأس المال السوقى %1 ليسجل 948 مليارا.



قال محمد اﻷعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “أمان” لتداول اﻷوراق المالية، إن البورصة تمر بحركة تصحيحية بطيئة منذ بداية الشهر الجارى، متوقعًا أن تستمر على اﻷجل القصير، ثم تتماسك المؤشرات وتحاول الصعود مجددًا للقمة السابقة عند 18400 نقطة.



وتوقع أن تحكم الحركة المتراجعة قبضتها على حركة المؤشرات خلال اﻷسبوع الجارى، ليسجل المؤشر مستوى 16550 نقطة، ونظيره مؤشر السهم الصغيرة والمتوسطة 840 نقطة.



وأوضح اﻷعصر أن تلك الحركة تُعد عادية غير مقلقة، مرجحًا عدم إحراز البورصة أى قمم جديدة خلال العام الجارى عدا القمم السابقة.



وعلى صعيد اﻷسهم رجح الأعصر تحرك “التجارى الدولي” قرب مستوياته الحالية عند 86 - 87 جنيها، والسويدى إليكتريك بين 212-232 جنيه، وشركة “اﻹسكندرية للزيوت المعدنية – أموك” بين 12.25 - 12.90 جنيه.



وفى السياق نفسه، توقع هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “أكيومن” لتداول اﻷوراق المالية، أن تواصل البورصة حركتها المتراجعة نحو 16700 نقطة، مع احتمالية التماسك والصعود عند 17000 نقطة، بشرط ظهور دواعم إيجابية.



وعلى صعيد اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن المؤشر كسر مستوى الدعم عند 860 نقطة بعدما حافظ عليه لفترة طويلة، ما يدفعه للتحرك قرب 845 نقطة خلال الفترة الراهنة، لحين الصعود مجددًا أعلى 860 نقطة والبقاء أعلاها وفى هذه الحالة يمكن الإشارة إلى تحسن أدائه.



ونصح حسن متعاملى الشراء بالهامش بإغلاق المراكز لحين استقرار وضع السوق.



وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 381.5 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضى مقابل قيمة بيعية للعرب بقيمة 6.85 مليون جنيه وذلك عقب استبعاد الصفقات.