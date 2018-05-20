ديمقراطيات ملتبسة على وقع طبول الحرب

تصدرت مصر فى الربع الثالث من القرن العشرين.. خوض الحروب العربية فى مواجهة قوى الهيمنة الدولية والإقليمية، ورغم كون الحرب سجالاً بينهما إلا أنها قصرت عن التدخل فى أوضاع مصر الداخلية سواء خلال سنوات التصدى أو فيما تلاها من انتخابات نيابية ورئاسية، بل وعجز الخصوم أيضاً عن التعبير عن مصالحهم- بخلاف إرادة المصريين- سواء خلال العهود الشمولية أو التعددية النسبية، الأمر الذى حصن مصر- رغم توالى المحن- عن التعرض لمثل مصائر كل من لبنان والعراق ممن عركا بعد مصر حروباً.. أهلية أو ضد قوى خارجية- ابتداءً من الربع الأخير من القرن الماضى، ولتشهدا إلى اليوم ما يمكن اعتباره تباديل وتوافيق (باللغة الحسابية) ما بين العزف على طبول الحرب.. والعزوف عن انتخابات تشريعية أتاحت للقوى الخارجية حبالاً غليظة مؤثرة لما تسفر عنه من نتائج لصالح القوى الخارجية المتورطة فى كل من الشأن الداخلى اللبنانى والعراقى بسيان، وإذ يتوازيان فى ذات الوقت مع تنظيرات «العولمة» المنتقصة بشكل أو آخر من فكرة الديمقراطية لصالح القوى والمؤسسات العابرة للجنسيات وللحدود وللأوطان.. وهى الأقوى أثراً من إرادات المشاركين فى الانتخابات من السياسيين أو المقترعين بسيان.



إلى ذلك، فقد جرت الانتخابات اللبنانية على النحو السابق فى 5/6 الحالى بعد انقطاعها لتسع سنوات- حيث فاز «حزب الله» وحلفائه من الأحزاب اللبنانية الأخرى بالأغلبية، ممثلاً على الأرجح لنفوذ الحرس الثورى الإيرانى- المشتبك عسكرياً فى كل من سوريا وفى الجنوب اللبنانى، ذلك فيما تقلصت الحصة البرلمانية للأحزاب التى تلقى دعماً من فرنسا، كما ضعفت كذلك الأوراق الخليجية لغير صالح الأحزاب المرتبطة بالسعودية، ذلك فيما تراجعت نسب التمثيل النيابى لما يسمى إقطاع العائلات السياسية لصالح نفوذ الوافدين الجدد، وبرغم الوقع الإيجابى للانتخابات اللبنانية فى الأوساط المالية فى العالم- بحسب تصريح محافظ مصرف لبنان المركزى- فقد أقدمت الولايات المتحدة على فرض عقوبات- انضمت إليها دول خليجية- ضد «حزب الله» وقياداته وشركاته، الأمر الذى قد يؤدى إلى التخلى عن آلية مجانية للمقاومة اللبنانية دفاعاً عن كل لبنان (وجواره)، ذلك فيما يقول كبار المسئولين اللبنانيين عن مؤسسات بديلة للمقاومة.. أنها تفتقر إلى امكانيات غير متوفرة وقد لا تتوفر فى مستقبل منظور لحماية لبنان من العدوان الخارجى، الأمر الذى يورى ببقاء الصراع قائماً بين الفرقاء المتنافسين داخل لبنان كى يستمر مستباحاً لقوى الهيمنة الخارجية، إقليمية ودولية.



أما عن العراق الذى يتبارى مع لبنان فى طول أمد سنوات الحروب الداخلية والخارجية، فإن نتائج انتخاباته المنتهية منذ أيام أكثر تعقيداً، لأسبابها، عن نظيرتها اللبنانية، حيث إن التدخلات الدولية والإقليمية سافرة منذ مطلع التسعينيات بشكل أو آخر إلى اليوم، ما شجع بعض أقاليم العراق باتجاه الحكم الذاتى خارج سيطرة حكومة بغداد المركزية، أو لتجيء نتيجة الانتخابات تعبيراً عن هذه الوضعية غير المسبوقة من الفوضى السياسية، لذلك فقد كان من الطبيعى اختفاء تحالفات وشخصيات سياسية لصالح ماراثون شيعى- شيعى جديد.. من المتوقع التحالف عبره بين كل من الصدر- العبادى- الحكيم، يعززهم الحزب الشيوعى من جانب آخر حيث قد يحقق أغلبية برلمانية من 127 مقعدا تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة الذى تسعى القوى الخارجية، كل لأسبابها، نحو شق التحالف المرتقب ربما من خلال تكتلات ناشئة بين المالكى- الأكراد، مثالاً، ما يورى بتحركات- على غرار لبنان مع الفارق- ولشق تفاؤل شعبيهما بالمستقبل.



إلى ذلك وعلى غرار كل من الحالتين اللبنانية والعراقية على اثر وبسبب حروبهما الداخلية ومن الخارج، فمن المرجح أن تلحقهما اعتبارا من العام 2019.. الانتخابات فى كل من سوريا وليبيا.. ليجرى (وربما فلسطين) عليهما (وباستثناء مصر المستقرة) ذات الأساليب الإجرائية الديمقراطية، من حيث النتائج المرتقبة عن العملية الانتخابية، إما لجهة إهدار موارد البلاد أو أنها ستئول إلى قوى خارجية سافرة أو تتحرك من وراء ستار، ولتصبح الدولة الوطنية رهينة التحالفات وترتيب المصالح بنى قوى فى داخل الدولة وقوى من خارجها.. وهى التى عادة ما تفضى إلى فوز الأقوياء وخسارة المستضعفين.. فيما بين الطرق على طبول الحرب.. والعزوف الجبرى عن ديمقراطيات ملتبسة.