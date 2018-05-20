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بورصة وشركات
إيديتا تضخ استثمارات بقيمة 180 مليون جنيه
الأحد 20 مايو 2018 10:48 ص
إيديتا
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إيديتا
مصطفى طلعت:
تخطط شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية لضخِّ استثمارات بالسوق المحلية بقيمة 180 مليون جنيه خلال العام الحالى، كما تخطط للتوسع بسوقى السعودية والإمارات.
وقالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بـ»إيديتا»، إنه سيتم توجيه تلك الاستثمارت لتشغيل عمليات الإنتاج، مؤكدة أن الشركة تخطط لدعم الأسواق المحيطة الموجودة بها حاليًّا مثل فلسطين والعراق والأردن ولبنان، وذلك بعدما تمَّ اقتحام السوق المغربية مؤخرًا.
وأضافت فى تصريحات لـ«المال»، أن شركتها ستبدأ التصدير للسوق المغربية بعد شهر رمضان، إذ سيتم البدء بتصدير منتج «الويفر» كمرحلة أولية لمعرفة ردِّ فعل السوق.
ووقَّعت إيديتا بارتيسيبشن ليمتد «تابعة»، مارس الماضى عقد شراكة مع مجموعة ديسلوج بغرض إنشاء مصنع لإنتاج الأغذية الخفيفة فى المغرب، علمًا بأن ديسلوج تعتبر شركة توزيع متكاملة فى سوق السلع الاستهلاكية سريعة الدوران فى المغرب.
وأكدت «منة» أن حجم الاستثمارات المقرر ضخها فى المغرب تتراوح بين 10 و20 مليون دولار، سيتم تمويلها عبر الحصول على قرض دولارى من البنوك، موضحة أن حجم استثمارات التشغيل للسوق المحلية تصل إلى 180 مليون جنيه خلال العام الحالى.
وكشفت القوائم المالية المجمعة لـ»إيديتا» تسجيل صافى ربح قدره 69.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 47.8 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2017، بنمو قدره %45.2.
وأرجعت، مدير علاقات المستثمرين، ارتفاع الربحية إلى نمو الإيرادات والمبيعات بنسبة %37.9 لتصل إلى 886.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المنتجات الابتكارية ورفع الأسعار بشكل غير مباشر كزيادة عدد القطع بعبوة منتج «مولتو مينى – كرواسون بكريمة البندق» من 4 قطع إلى 5 قطع، مع رفع سعر العبوة من 2 إلى 3 جنيهات.
ولفتت إلى أن الشركة أطلقت منتج «تودو مينى مافنز بالشوكولاتة والفانيليا مع قطع الشوكولاتة» مطلع العام الحالى بسعر 5 جنيهات للعبوة، بالتزامن مع تحديث العلامة التجارية لمنتجات «مولتو» مع إعادة طرح منتجات قطاع الكرواسون فى عبوات جديدة.
وارتفع حجم المبيعات إلى 630.8 مليون عبوة بنمو %46.3 مقابل 431.1 مليون عبوة، ولجأت الشركة إلى تثبيت متوسط أسعار البيع بعد سلسلة من الزيادات المتتالية التى قامت بتمريرها العام الماضى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه قيمة مبيعات التصدير إلى 64.1 مليون جنيه، بنمو %36.4.
ووفقًا للقوائم المالية، حقق قطاع الكرواسون أسرع معدلات النمو خلال 2018، إذ بلغت إيرادات القطاع 268.7 مليون جنيه بزيادة %83.4، وتضاعف حجم المبيعات إلى 176.2 مليون عبوة مقابل 88.3 مليون عبوة.
واستحوذ قطاع الكيك على النصيب الأكبر من إيرادات الشركة بقيمة 436 مليون جنيه، بمعدل نمو %24.2، بمبيعات حجمها 353 مليون عبوة، كما واصل قطاع الويفر أداءه المتميز إذ بلغت الإيرادات 68.2 مليون جنيه بنمو %76.8.
وفى سياق متصل، أشارت القوائم إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة %34.4 لتسجل 606 ملايين جنيه خلال الربع الأول، نظرًا لارتفاع تكلفة الخامات بما يعادل %54.8، من إجمالى الإيرادات مقابل %50.9 الفترة المماثلة من 2017، كما تمكنت الشركة من ترشيد مصروفات الأنشطة الصناعية.
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