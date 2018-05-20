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سيـــاســة
الحكومة تطرح مدارس دولية ضمن المشروع القومى للتعليم
الأحد 20 مايو 2018 09:45 ص
وزارة التربية والتعليم المصرية
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وزارة التربية والتعليم المصرية
جهاد سالم:
قالت أمانى الفار، مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالتربية والتعليم، إن الوزارة بصدد طرح المرحلة الثانية من المشروع القومى للمدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن تتضمن إنشاء مدارس دولية.
وكشفت الفار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عن طرح المناقصات الخاصة بالمرحلة الثانية خلال 3 أسابيع، وتتضمن إنشاء مدارس النيل الدولية، وذلك بدلاً من قصرها على التى تخدم متوسطى الدخل مثل المرحلة الأولى من المشروع.
يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت مشروعا قوميا لإنشاء 200 مدرسة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يتم تنفيذه على عدة مراحل، وتم فعليا طرح المناقصات الخاصة بالمرحلة الأولي.
وتتبع مدارس النيل الدولية صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، التى تقدم الدعم الفنى للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، بينما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليا، وتم إنشاء 5 وحدات ضمن هذه السلسلة خلال الفترة الماضية.
وأكدت الفار أن إستراتيجية تطوير مناهج التعليم التى بدأتها الوزارة وستدخل حيز التطبيق اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019، لن تؤثر على المدارس الدولية التى ستشارك الحكومة بإنشائها ضمن المشروع القومى، موضحة أن العام الدراسى المقبل سيشهد افتتاح مدرستين جديدتين تتبعان لسلسلة «النيل» فى محافظتى أسوان ودمياط.
وأشارت إلى أنه جار حصر الأراضى التى سيتم طرحها بالمرحلة الثانية من المشروع، بما يتناسب مع احتياجات التعليم الدولي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم نهاية الشهر الماضى الانتهاء من فض العطاءات المالية المقدمة من المستثمرين ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لبناء وتشغيل المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأهل 7 شركات هى «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية»، وتحالف اتحاد الجزيرة، وميدل إيست للخدمات التعليمية، والتحالف المصرى السعودى، والرتيق للاستثمار العقارى، والمصرية الأمريكية الدولية لخدمات وأنظمة التعليم العالمية، وتحالف نصر عبد الغفور الرنا جروب.
وتعد هذه المناقصة باكورة المشاركة بين الوزارة والقطاع الخاص لتقديم خدمة تعليمية متميزة لمتوسطى الدخل، وسيتم منح المستثمر قطع الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة لبناء مدارس عليها، وتشغيلها لتقديم خدمة تعليمية راقية متميزة تحت إشراف الوزارة.
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