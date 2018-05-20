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استثمار
الحكومة تدرس دمج 7 شركات تعمل بصناعة السيارات
الأحد 20 مايو 2018 08:51 ص
خالد بدوي وزير قطاع الأعمال
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خالد بدوي وزير قطاع الأعمال
أحمد عاشور:
تدرس وزارة قطاع الأعمال العام دمج 7 شركات تعمل بقطاع السيارات بشقيه الصناعى والتجارى لتعزيز قدرتها على المنافسة.
وطلب خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أمس، من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، دراسة دمج الشركات العاملة بمجال صناعة السيارات فى كيان قوى للصناعات المغذية.
ويؤمن الوزير بأن الفرصة الوحيدة أمام شركات السيارات فى مصر هى العمل بالصناعات المغذية، وليس إنتاج سيارة كاملة، وقال فى تصريحات سابقة إنه لا يعقل أن تقوم شركة بضخ استثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه لتصنيع سيارة ولا تتمكن من تسويقها، خاصة أن السوق المصرية صغيرة، ولا يتجاوز عدد ما يتم بيعه سنويا 150 ألف سيارة فى الوقت الحالي.
من جانبه قال اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل، لـ«المال» إنه جارى إعداد دراسة الدمج فى كيان واحد، ومن بين الشركات، الهندسية لصناعة السيارات، والنيل لصناعة وإصلاح السيارات، ومصر لتجارة السيارات، إلى جانب شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، وشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك.
ومن بين الشركات التى تعمل بنشاط صناعة السيارات، شركة النصر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، وشركة النقل والهندسة، التابعة للقابضة الكيماوية .
وأضاف يوسف، أنه جارى دراسة مقترح دمج الشركات المشتركة فى نشاط واحد، ضمن خطة تطوير قطاع الأعمال العام.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت الإعلان عن دمج 4 شركات عاملة بمجال التجارة الداخلية فى شركتين، بهدف توحيد الجهود، والتوسع، وتأسيس كيانات اقتصادية قوية، وذات قدرة تنافسية عالية، كما قال الوزير فى وقت سابق.
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