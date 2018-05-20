زعماء دول المحيط الهادئ قلقون من كوريا الشمالية والتغيرات المناخية

قصة شعر كيم جونج أون الجديدة

وكالات:



أعرب زعماء الدول الواقعة في المحيط الهادى عن شعورهم بالقلق العميق إزاء محاولات كوريا الشمالية الإفلات من العقوبات الدولية بشأن برنامجها النووي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، في نشرتها باللغة الانجليزية، السبت، أن زعماء 18 دولة بالمحيط الهادى أكدوا، في ختام اجتماعاتهم على مدار يومين في مدينة فوكوشيما اليابانية، عن أملهم في إقدام كوريا الشمالية على اتخاذ إجراءات ملموسة تنفيذا لما سوف يتم الاتفاق عليه خلال القمة «الأمريكية / الكورية».



من جهة ثانية، ووصف البيان الختامي التغيرات المناخية بأنها باتت تمثل «أخطر التهديدات للدول الواقعة في المحيط الهادي»، والتي يتعين مواجهتها على وجه السرعة.



وأشار البيان إلى أن الاجتماعات تناولت مناقشة سبل تعزيز الإبحار في المحيط الهادئ بشكل آمن استنادا إلى قواعد القانون الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يفضى إلى تعزيز السلام والرفاهية لشعوب المنطقة بأسرها.