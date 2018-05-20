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نقل وملاحة
العثور على الصندوق الأسود للطائرة الكوبية المنكوبة
الأحد 20 مايو 2018 01:05 ص
طائرة منكوبة
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طائرة منكوبة
(CNN)
تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة الكوبية التي تحطمت بعد إقلاعها من العاصمة، هافانا، وذلك وفقا لما أعلنه وزير المواصلات الكوبي، أديل إزكيردو رودريغيز، السبت.
وأكد وزير المواصلات الكوبي أنه تم العثور على الصندوق الأسود "سليما"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في معرفة سبب تحطم الطائرة المنكوبة.
وتحطمت الطائرة التي كان على متنها 104 أشخاص، خلال إقلاعها من مطار خوسيه مارتي، وكانت متجهة إلى مدينة هولوغوين، الواقعة شمال شرق العاصمة وتبعد بمسافة 500 كيلومترا عن هافانا.
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