الاضطراب يسيطر على أسعار مزادات أراضي مدن الصعيد

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رئيس جهاز طيبة: المشروعات الخدمية أحد أسباب زيادة أسعار المتر التجاري



أسيوط الجديدة: توقيت إجراء المزاد أثر على الأسعار بشكل كبير



محمود زكي



شهدت أسعار الوحدات التجارية بعدد من المدن الجديدة بالصعيد اضظرابًا في أسعار المتر التجاري، حيث ارتفع سعر المتر بمدينة طيبة الجديدة بنسبة 100%، حيث سجل أعلى سعر تجاري 28 ألف جنيه، في حين سجلت مدينة أسيوط الجديدة أعلى سعر عند 20 ألف جنيه بتراجع 6 آلاف جنيه عن آخر سعر للمتر سجله المزاد قبل ستة أشهر.



وقال المهندس أشرف عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه تم عمل مزاد بنظام حق الانتفاع لحديقة العامة، والتي تقع في الحي السكني الثاني، والتي تبلغ مساحاتها 16653 ألف متر مربع.



وأضاف عبدالرازق أنه تم عمل مزاد علني بالمدينة الأسبوع الحالي؛ إذ سجل أعلى سعر 300 ألف جنيه للسنة الواحدة، مشيرًا إلى أن ذلك أقل من التقديرات التي توقعها الجهاز قبل المزاد.



وأكد أن مدة حق الانتفاع لتلك الحديقة تبلغ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى.



ولفت رئيس جهاز المدينة أنه يقوم بإعداد وحدات تجارية وإدارية بالمدنية وذلك لطرحها خلال الفترة المقبلة.



قالت المهندسة جيهان عمران، نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن الجهاز انتهى من بيع 8 وحدات تجارية من أصل 16 وحدة تم طرحها في المزاد العلني الذي أجرى في مقر جهاز المدينة.



وأضافت أن أعلى سعر للمتر التجاري سجل 20 ألف جنيه، مشيرة إلى أن سعر المتر انخفض عن آخر مزاد تم بالمدينة، والذي وصل به أعلى سعر للمتر 26 ألف جنيه.



وأرجعت نائب رئيس الجهاز إن الانخفاض في عر المتر يرجع إلى توقيت المزاد، والذي جاء قبل يوم واحد فقط من شهر رمضان، بالإضافة إلى اختلاف أماكن طرح الوحدات داخل الأحياء.



وأوضحت أن المزاد الماضي ارتفع فيه سعر المتر بصورة كبيرة سجل خلالها حوالي 128% زيادة عن المزاد قبل الماضي.



وقال المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة إن الجهاز نجح في بيع 10 محال تجارية بالمدينة، وذلك من أصل 13 محلا تم طرحها وذلك بالمزاد العلني الذي أقيم اليوم.



وأضاف أن سعر المتر تراوح بين 22 ألف جنيه و 28 ألف جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن الزيادة في سعر المتر بلغت نسبته حوالي 100% مقارنة بآخر مزاد تم تنفيذه بالمدينة، والذي تراوحت أسعار المتر به بين 11500 جنيه و 14000 جنيه، والذي تم منذ أكثر من 7 أشهر.



وأوضح مصطفى أن الجهاز نجح في بيع 5 وحدات إدارية أيضًا في نفس المزاد، وذلك بمساحات ثابتة والتي بلغت 63 مترا مربعا.



وأكد أن أسعار المتر الإداري للوحدات تراوح بين 3600 جنيه للمتر و 5 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في سعر المتر بلغت 100% عن آخر مزاد تم طرح فيه وحدات إدارية بالمدينة.



ولفت إلى أن رئيس الجهاز أن الزيادة في سعر المتر ترجع المشروعات الخدمية التي ينفذها الجهاز، بالإضافة إلى تخطيط المدينة لتكون عاصمة محافظة الأقصر، وذلك من خلال نقل ديوان عام المحافظة إليها.