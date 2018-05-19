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السودان يحتج على مسلسل أبوعمر المصري
السبت 19 مايو 2018 08:51 م
مسلسل أبو عمر المصري
أخر الأخبار
مسلسل أبو عمر المصري
متابعات
احتج السودان مساء السبت على المسلسل المصري أبو عمر المصري
وقال السفير قريب الله الخضر، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في بيان "منذ مطلع شهر رمضان المعظم بدأت بعض القنوات الفضائية المصرية عرض مسلسل مصري بعنوان "أبوعمر المصري"بعد أن تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض علي اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان".
وأضاف "سعى القائمون على المسلسل لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل ،واستخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية التي تعد رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول علي موافقة من السلطات السودانية المختصة"
وتابع "هذا العمل المسئ للشعبين الشقيقين قد أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان ، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقاً لإتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين".
وأوضح أن وزير الخارجية، آنئذٍ، السفير محمد عبدالله ادريس كان قد تناول أمر هذا المسلسل الردئ ، وطلب إيقاف محاولات العبث والتشكيك في علاقات البلدين الشقيقين ،وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري منتصف شهر مايو الجاري بأديس ابابا .
وقال إن سفارة السودان بالقاهرة احتجاجاً رسمياً لدي وزارة الخارجية المصرية .
ولم يعلق القائمون على المسلسل بعد على هذه الاتهامات، ولم تصدر الخارجية المصرية موقفا بخصوص هذا البيان بعد.
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