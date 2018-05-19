تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يلامس 644 جنيهًا

الذهب 99

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب -اليوم السبت- تراجعاً جنيه، خلال التعاملات اليومية، وسجل عيار 21 نحو 644 جنيهًا للجرام، بدلاً من 645 -أمس.



وسجل عيار 18 سجل 552 جنيهًا، وعيار 24 نحو 736 جنيهًا بدلاً من 737، وسجلت الأوقية 1292 دولارًا بدلاً من 1291 -أمس.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5158 جنيهًا.