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الإسكندرية
النقل تعلن تأسيس شركة الإسكندرية للوجيستيات والاستشارات
السبت 19 مايو 2018 06:16 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
معتز محمود
انعقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة إسكندرية للوجستيات والاستشارات برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنه 1981 بالاشتراك مع وحدات اقتصادية أخرى تعمل في ذات المجال مملوكة للدولة وتابعة لوزارة النقل.
وتسعى الشركة الجديدة لتقديم جميع خدمات أنشطة النقل البحري بجميع أنواعها واللوجيستيات وذلك لتعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خاصة من العملة الأجنية والاستغلال للموارد المتاحة لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية وفقًا لاحدث النظم المتبعة في النقل البحري، حيث أقرت الجمعية عقد النظام الأساسي للشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإخلاء طرف وكيل المؤسسين والإفراج عن رأسمال الشركة.
وقال وزير النقل إن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تحقيق إضافة حقيقية لمساهمة الوحدات الاقتصادية، والتى تمثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جزءًا منها في زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب، وتحقيق أعلى عائد ممكن للموازنة العامة للدوله عن طريق الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة.
وأضاف هشام عرفات أن أنشطة للشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق والمباني والسفن والعائمات بكافة أنواعها والزراعات والنظافة.
جدير بالذكر أن المساهمين في الشركة هم (الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بنسبة 90% ،الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بنسبة 5% ، هيئة ميناء دمياط بنسبة 5% ) ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصري.
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