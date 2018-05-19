ضبط طائرة تنصت بمطار برج العرب

ضبط طائرة تنصت وتجسس بأسوان

كتبت مها أبوودن



ضبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى، طائرة تنصت وتجسس قبل تهريبها خارج البلاد.



تمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط الجزيرة المتجهة إلى الكويت، عندما اشتبه عاصم صومع مأمور الجمرك فى الراكب م . م . ش مصرى الجنسية.



وبتفتيشه تبين وجود طائره مزودة بكاميرا وملحق بها جهاز تحكم عن بُعد، وريموت كنترول وكابل الشحن داخل كيس ضمن الأمتعة الشخصية للراكب.

