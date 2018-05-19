EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
ضبط طائرة تنصت بمطار برج العرب
السبت 19 مايو 2018 05:27 م
ضبط طائرة تنصت وتجسس بأسوان
أخر الأخبار
ضبط طائرة تنصت وتجسس بأسوان
كتبت مها أبوودن
ضبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى، طائرة تنصت وتجسس قبل تهريبها خارج البلاد.
تمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط الجزيرة المتجهة إلى الكويت، عندما اشتبه عاصم صومع مأمور الجمرك فى الراكب م . م . ش مصرى الجنسية.
وبتفتيشه تبين وجود طائره مزودة بكاميرا وملحق بها جهاز تحكم عن بُعد، وريموت كنترول وكابل الشحن داخل كيس ضمن الأمتعة الشخصية للراكب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا