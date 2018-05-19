برلمانى يطالب باستدعاء وزيرى الخارجية والسياحة بسبب «حذاء صلاح»

حذاء محمد صلاح

ياسمين فواز



قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل الى أمانة مجلس النواب ومكتب الدكتور على عبد العال بسبب وضع حذاء اللاعب المصرى محمد صلاح بمتحف الآثار المصرية.



وأضاف النائب استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب أحاطه عاجل واستدعاء وزراء الخارجية والسياحة حول وضع حذاء اللاعب محمد صلاح ضمن مقتنيات المتحف المصرى للآثار الفرعونية ببريطانيا وبما يمثله لانتهاك التقاليد والاعراف واللياقة الدبلوماسية، وبما فيه من اهانة للاثار المصرية التى تعتبر جزءا مهما من الحضارة العالمية، وباعتبار أن ما قام به أمين ومدير المتحف ببريطانيا ضد كل التقاليد الانسانية.



وتابع النائب: رغم احترامنا للاعب المصرى الخلوق محمد صلاح فإن الامر يحتاج مراجعة علنية وموقف سياسى واضح وإذا كان البريطانيون يريدون تكريم اللاعب المصري ولاعب فريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم فهناك الكثير من الطرق التى تمكنهم من ذلك بعيدا عن إهانة الآثار المصرية.





