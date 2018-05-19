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اقتصاد وأسواق
ضبط 549 كيلو حشيش وأقراص كبتاجون بجمارك بورسعيد
السبت 19 مايو 2018 04:20 م
ضبط 549 كيلو حشيش وأقراص كبتاجون بجمارك بورسعيد
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ضبط 549 كيلو حشيش وأقراص كبتاجون بجمارك بورسعيد
مها أبوودن
تمكنت سلطات جمارك بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب 403 كجم من الحشيش و146كجم من أقراص الكبتاجون المخدر الممنوع استيراده أو تصديره أوحيازته طبقا لقانون المخدرات.
وتم الضبط بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية عمليات، بوجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية رقم MNPU3107465 م واردة من لبنان إلى ميناء شرق بورسعيد باسم شركة ج . ا ومشمولها مستنديا عبارة عن 7200 طرد تفاح مقيد عنها بيان جمركى وارد نهائى برقم 2408 لسنة 2018
وبتفتيش الحاوية تبين وجود 403 كيلو جرامات من الحشيش المخدرب وحوالى 164.5 كيلو جرام من أقراص الكبتاجون المخدر مخبأة على شكل أصابع موضوع فى فراغات زوايا وقوائم أقفاص البلاسيتك التى تحتوى على ثمار التفاح ومحكمة الغلق مصنعة بطريقة يصعب اكتشافها.
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