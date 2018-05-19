التموين: توريد 2.8 مليون طن قمح حتى الآن

قمح



محمد مجدى والصاوى أحمد



من جهته، قال اللواء المهندس شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، إنه تم تسلم 2.8 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن، وذلك بقيمة 11.3 مليار جنيه، تم صرفها مباشرة للفلاحين.



وأوضح باسيلى، أن تراجع معدلات توريد القمح من المزارعين نتيجة طبيعية لشهر رمضان الكريم، والذي تنخفض فيه معدلات الحصاد، على أن ترتفع مرة أخري بعد انتهاء الشهر، متوقعاً أن يتم تسلم من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين.



وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن معظم الأقماح تم تسليمها بالفعل للصوامع والشون ولم يتبق سوى نسبة محدودة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل توريد 2.8 مليون طن، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاضا فى الكميات التي يتم توريدها خاصة مع دخول رمضان.



وتوقع أن تتسلم وزارة التموين المستهدف من التوريد وهو 4 ملايين طن حيث لم يتبق سوى مليون طن فقط مع أن التوريد سيستمر حتى منتصف يوليو المقبل.



واوضح أبو صدام أن حجم التوريدات تتساوى مع المعدلات العام الماضى، مشيرا إلى أن هناك تبكيرا وسرعة في عملية التوريد نتيجة نضج المحصول فى وقت قياسى لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية.