EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
أغلى 5 سيارات بمصر خلال مايو
السبت 19 مايو 2018 02:18 م
بورش الفاخرة99
أخر الأخبار
بورش الفاخرة99
شريف عيسى
تقدم "المال" قائمة بأغلى 5 سيارات متوافرة فى السوق المحلية، طبقاً للقوائم السعرية الصادرة عن وكلائها الحصريين فى مصر خلال شهر مايو.
يذكر ان سوق السيارات المصرية يتوافر بها العديد من العلامات الفاخرة والتى من بينها بورش ولكزس وبنتلى ومازيراتى وجاكوار ولاند روفر، ومرسيدس، وأودى، وبى أم دابليو وغيرها.
وتعد بنتلى الإنجليزية من أغلى العلامات التجارية فى مصر، إذ يحتل طراز "مولسان" قائمة السيارات الأغلى سعراً فى مصر، بسعرها يبدأ من 12 مليوناً، و250 ألف جنيه.
وحصدت بنتلى بينتايجا، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، المركز الثانى بسعر يبدأ من 9 ملايين، و800 ألف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب بنتلى كونتيننتال GT، والتى يبدأ سعرها من 9 ملايين، و800 ألف جنيه.
وحلت بنتلى فلاينج سبير بالمركز الرابع بسعر يبدأ من 9 ملايين، و100 ألف جنيه، فيما اقتنصت بورش باناميرا تيربو المركز الخامس بعد أن بلغ سعرها 7 ملايين، و 282 ألف جنيه.
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا