أغلى 5 سيارات بمصر خلال مايو

بورش الفاخرة99



شريف عيسى



تقدم "المال" قائمة بأغلى 5 سيارات متوافرة فى السوق المحلية، طبقاً للقوائم السعرية الصادرة عن وكلائها الحصريين فى مصر خلال شهر مايو.



يذكر ان سوق السيارات المصرية يتوافر بها العديد من العلامات الفاخرة والتى من بينها بورش ولكزس وبنتلى ومازيراتى وجاكوار ولاند روفر، ومرسيدس، وأودى، وبى أم دابليو وغيرها.



وتعد بنتلى الإنجليزية من أغلى العلامات التجارية فى مصر، إذ يحتل طراز "مولسان" قائمة السيارات الأغلى سعراً فى مصر، بسعرها يبدأ من 12 مليوناً، و250 ألف جنيه.



وحصدت بنتلى بينتايجا، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، المركز الثانى بسعر يبدأ من 9 ملايين، و800 ألف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب بنتلى كونتيننتال GT، والتى يبدأ سعرها من 9 ملايين، و800 ألف جنيه.



وحلت بنتلى فلاينج سبير بالمركز الرابع بسعر يبدأ من 9 ملايين، و100 ألف جنيه، فيما اقتنصت بورش باناميرا تيربو المركز الخامس بعد أن بلغ سعرها 7 ملايين، و 282 ألف جنيه.