البنك العربى يطلق حملة ترويجية لمستخدمى خدماته الإلكترونية

مجموعة البنك العربى



سهير محمد



أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة لعملائه تحت شعار”مصاريفك علينا مع الخدمات المصرفية الإلكترونية" والتي يهدف من خلالها إلى تشجيع العملاء على استخدام خدماته المصرفية الإلكترونية: "عربي أون لاين"، و"عربي موبايل"، لتسديد دفعات بطاقاتهم الائتمانية وإجراء الحوالات.



وتتيح الحملة والتى تستمر حتى نهاية ديسمبر لمستخدمي خدمات البنك العربي المصرفية الإلكترونية فرصة الفوز بجوائز شهرية تصل قيمتها الى 3,000 جنيه، حيث سيكون هناك خمسة فائزين شهرياً، ممن يقومون بتنفيذ حركة واحدة على الأقل من تسديد بطاقة الائتمان، تحويل داخلي) بين عملاء البنك العربي) أو حوالة محلية) داخل مصر) (عن طريق "عربي أون لاين" أو "عربي موبايل".



وقالت دينا زكرى –رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي - مصر: "اننا في البنك العربي نحرص باستمرار على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإلكترونية المتطورة والتي تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا بالشكل الذي يضمن راحتهم ويوفر وقتهم وجهدهم." وأضافت:" اننا مسرورون بإطلاق هذه الحملة والتي ستستمر على مدار هذا العام لإتاحة الفرصة للعديد من عملائنا للفوز بجوائز نقدية قيّمة لدى استخدامهم خدماتنا المصرفية الإلكترونية لإنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية بمنتهى السهولة والبساطة والأمان وفي أي وقت ومن أي مكان ".



يشار هنا الى أنّ البنك العربي يقدم لعملائه منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية الإلكترونية مجاناً ودون رسوم اشتراك، حيث يمكن للعملاء من خلال هذه القنوات المصرفية اتمام الكثير من المعاملات المصرفية من بينها الاطلاع على أرصدتهم وتفاصيل حساباتهم والتحويل النقدي بين حساباتهم ولحسابات أخرى، تسديد دفعات البطاقة الائتمانية، طلب ربط أو تعديل الوديعة الثابتة والعديد من المعاملات الأخرى.