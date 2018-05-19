إيتيدا واتصال تبحثان محاور العمل المشترك‎

إيتيدا

المال – خاص:



عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" اجتماعا موسعاً مع مجلس إدارة منظمة اتصال وشركائها من الجمعيات الإٌقليمية والمتمثلة في جمعية "أسيتا" بالإسكندرية، وجمعية "دلتا" بالمنصورة وجمعية "اتصال" أسيوط، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الجمعيات الإقليمية وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف النمو المنشودة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.



ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ودفع عمليات تنمية القطاع وبناء القدرات التنافسية للشركات والاستفادة من المهارات والكوادر البشرية في مختلف المحافظات.



وتناول اللقاء سبل تعزيز أنشطة الجمعيات الإقليمية وخاصة مع انتشارها الجغرافي وتنشيط العمل في كافة محافظات الجمهورية، وضرورة توافر معلومات دقيقة عن وضع السوق واحتياجاته طبقاً لكل نطاق جغرافي.



حضر اللقاء كل من مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ"ايتيدا" والأستاذ/ أحمد السبكي، نائب رئيس الهيئة، والدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة "اتصال"، وعدد من مسئولي ومديري المشروعات بالهيئة، وذلك بالإضافة إلى مسئولي منظمة اتصال ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الإقليمية الشريكة لـ "اتصال".



وخلال اللقاء، استعرضت رشاد، رؤية واستراتيجية "ايتيدا" خلال الفترة المقبلة وما تستهدفه من برامج تنموية ومحاور للعمل المشتركة بينها وبين الجمعيات وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من الجهود المبذولة وضمان توافق الرؤى بين كل الأطراف المعنية.



ومن جانبه، أكد الطحاوى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وثيقا ومتناغما مع الشركاء الإقليميين من خلال استراتيجية متكاملة تساهم في الوصول لأكبر عدد من المستفيدين سواء شركات أو أفراد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل يوم 28/5/2018 لدراسة البرامج والأنشطة التي ستقوم بتنفيذها الجمعية خلال العام القادم بالتعاون مع الهيئة.