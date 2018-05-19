بدوى يوجه بسرعة دراسات نقل القومية للأسمنت وإنشاء مصنع المنيا

خالد بدوى وزير قطاع الأعمال

أحمد عاشور



طالب خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إدارة القابضة للصناعات الكيماوية ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بالإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بنقل الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية وإنشاء مصنع جديد بتكنولوجيا حديثة في محافظة المنيا، ومخاطبة عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة لتلقى العروض بهذا الشأن.



وأكد الوزير، خلال اجتماعه بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، ضرورة تركيز الجهود على قطاعات الأسمدة والكيماويات والورق والأسمنت، والعمل على تقوية الشركات العاملة في هذه الصناعات وجعلها قادرة على المنافسة والتوسع بما يوفر فرص عمل جديدة وينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.



ووجه بضرورة ضخ استثمارات جديدة بالشركات المتعثرة وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية، ووضع خطة عاجلة بحلول جذرية بشأن شركتي الدلتا والنصر للأسمدة ودراسة إنشاء مصانع بتقنيات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوسع في صناعة الأسمدة التي تمثل أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.



كما وجه إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدراسة نقل شركاتها العاملة في صناعة السيارات إلى إحدى الشركات القابضة الأخرى في إطار خطة الوزارة لتجميع كل الشركات التابعة العاملة بهذا المجال في كيان اقتصادي قوى للصناعات المغذية للسيارات.



وجدد الوزير التأكيد على أن خطط تطوير الشركات التابعة لا تستهدف الاستغناء عن أي من العمالة أو الإضرار بهم بل تشمل إعادة تأهيل وتدريب العاملين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم مع الحفاظ على كافة حقوقهم وبما يضمن مراعاة مصالح الشركات حيث إن تحسن أداء الشركات سيكون له أثر إيجابي على العاملين بها.



