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استثمار
الخدمة الوطنية يبدأ مشروع الرمال السوداء
السبت 19 مايو 2018 12:15 م
الخدمة الوطنية يبدأ مشروع الرمال السوداء
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الخدمة الوطنية يبدأ مشروع الرمال السوداء
بدور إبراهيم
فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كل القطاعات وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة، تم توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة (MINERAL TECHNOLOGIES ) الأسترالية بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد والتى يقبلها الطرفان لتوريد وتركيب مصنعى الفصل والتركيز لمشروع فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، كذلك تدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل المصانع، وقد تم توقيع العقد بحضور المساهمين بالشركه المصرية للرمال السوداء من هيئة المواد النووية وممثلين من بنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية ومحافظ كفر الشيخ والسفير الأسترالى بالقاهرة.
يذكر أنه تم إنشاء الشركه المصرية للرمال السوداء بهدف تفعيل دراسات الجدوى الإقتصادية لمشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء فى كل ربوع الجمهورية مع الالتزام بمعايير السلامه البيئيه والصحية العالمية، كذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
القوات المسلحة
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