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استثمار
بقيمة 3.3 مليار جنيه.. بروتوكول تعاون لإنشاء مناطق لوجيستية ببورسعيد
السبت 19 مايو 2018 11:23 ص
عادل الغضبان محافظ بور سعيد 77
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عادل الغضبان محافظ بور سعيد 77
محمد مجدي
وقع الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لإنشاء مناطق لوجيستية بقيمة 3.3 مليار جنيه
يهدف البروتوكول إلى ضبط منظومة التجارة الداخلية وخفض الأسعار للمواطنين خاصة محدودى الدخل، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل محدودى الدخل.
وقال عشماوى، فى بيان لجهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم السبت: "سيتم إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 23 فدانا تقدر استثماراتها بقيمة 3 مليارات جنيه، علاوة على إنشاء مركز تجارى على مساحة 50 ألف متر تقدر استثماراته بقيمة 300 مليون جنيه".
وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سوف يتولى مهمة الترويج والتواصل مع أفضل الشركات المختصة بإدارة الأصول لإدارة أكبر سوق نموذجى للأسماك بالمحافظة، حيث صمم على أعلى مستوى يضاهى كبرى أسواق الأسماك العالمية، والمزمع افتتاحه فى منطقة القنال الداخلى بالمحافظة.
وأوضح أن أهداف الجهاز هى تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، وأن الجهاز يسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء هذه المشروعات الكبرى، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة، لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية، وأشار إلى أن الجهاز لديه خطة لضبط الأسعار وتقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة.
من جانبه، قال محافظ بورسعيد إن الهدف من التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا لوزارة التموين، توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل، مضيفا أن الهدف الأساسى لإقامة تلك المناطق هى أن تصل السلع بأقل تكلفة للمواطن، فضلا عن السيطرة على الأسعار، لافتا إلى أن كل محافظة لها طبيعة خاصة بها، وأن هذه المناطق ستتم إقامتها بصورة حضارية وستضم كافة الخدمات.
ولفت الغضبان إلى أن سوق الأسماك سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة ويقام على مساحة 15 ألفا و423 مترًا، وسيضم 82 محلا قطاعيا بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، وسيضم عدة أفران للأسماك بالإضافة إلى محال للتنظيف، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجستية.
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