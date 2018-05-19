الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39

حالة الطقس



أونا



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، السبت، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، فيما البحر الأحمر ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة 23 39 ، وسط الدلتا 22 38 ، الإسكندرية 23 31 ، بلطيم 22 31 ، مطروح 16 29 ، السلوم 19 33 ، سيوة 18 37 ، بورسعيد 23 29 ، دمياط 22 30 ، العريش 20 33 ، رفح 20 33.