EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39
السبت 19 مايو 2018 11:20 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الأرصاد: طقس السبت مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة
الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 37
اﻷرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا دافئ جنوبا.. والصغرى بالقاهرة 12
حالة الطقس
أونا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، السبت، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، فيما البحر الأحمر ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة 23 39 ، وسط الدلتا 22 38 ، الإسكندرية 23 31 ، بلطيم 22 31 ، مطروح 16 29 ، السلوم 19 33 ، سيوة 18 37 ، بورسعيد 23 29 ، دمياط 22 30 ، العريش 20 33 ، رفح 20 33.
حالة الطقس
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا