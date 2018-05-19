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أسواق عربية
السعودية: القبض على 7 لتواصلهم المشبوه مع جهات خارجية
السبت 19 مايو 2018 01:42 ص
الملك سلمان بن عبدالعزيز
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الملك سلمان بن عبدالعزيز
متابعات:
أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية، الجمعة، بأن الجهة المختصة رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.
وتمكنت الجهة المختصة من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم 7 أشخاص، فيما لا يزال العمل جار على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
السعودية
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