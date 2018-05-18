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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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الفراخ البلدي
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اقتصاد وأسواق
صعود أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 643.5 جنيه
الجمعة 18 مايو 2018 08:28 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا بنحو 1.5 جنيه، خلال التعاملات اليوميه نتيجة صعود سعر الأوقية عالميًا.
وسجل عيار 21 نحو 645 جنيها للجرام بدلاً من 643.5 جنيه أمس.
وسجل عيار ١٨ قيمة 553 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 737 جنيها بدلاً من 735 جنيها أمس، وصعدت الأوقية لتسجل 1291 جنيها بدلا من 1285 دولارا أمس.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5160 جنيها.
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