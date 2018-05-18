بنوك استثمار تتوقع مزيدًا من الضغوط على ربحية المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

مصطفى طلعت



أكدت بنوك استثمار، أن هناك عدة عوامل أدت إلى تراجع أرباح شركة المصرية للاتصالات، خلال الربع الأول من العام الجاري، على رأسها هبوط أرباح فودافون مصر، فضلاً عن ارتفاع كل من نفقات الإهلاك وتكاليف الفوائد.



ورأت بنوك الاستثمار أن المصرية للاتصالات ستعاني من بعض الضغوط المستقبلية على الربحية، أبرزها المنافسة في سوق المحمول في ظل حرب الأسعار بين مشغلي السوق "فوافون واتصالات وأورنج".



وانخفضت أرباح المصرية 48% خلال الربع الأول لتسجل 689.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه، الربع المماثل من 2017، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 4.7 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار الربع المماثل، وتراجعت 12% مقابل الربع الرابع من 2017.



بداية، حدد بنك الاستثمار "نعيم" القيمة العادلة للمصرية للاتصالات عند 16.2 جنيه، موضحاً أن صافي الربح انخفض عن التوقعات جراء تراجع أرباح شركة فودافون، إذ تراجع نصيب المصرية للاتصالات من أرباح فودافون ليصل إلى 286 مليون جنيه مقابل 675 مليون جنيه.



وقال "نعيم"، إن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 688 مليون، منخفضاً عن التقديرات البالغة 850 مليون جنيه، جراء تراجع مساهمة أرباح فوادفون مصر إلى جانب ارتفاع نفقات الإهلاك وتكاليف الفوائد.



وأشار إلى أن إيرادات المصرية تراجعت 12% عن الربع السابق إلى 4.8 مليار جنيه، نتيجة تباطؤ معدلات اختراق الشركة لسوق المحمول إذ استقطبت الشركة 0.6 مليون مشترك جديد في الربع المذكور.



وتوقعت المذكرة البحثية اشتداد المنافسة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظراً لفقد شركتي أورانج واتصالات مصر 2.2 مليون عميل خلال الربع الأول من 2018.



وفي سياق متصل، توقع بنك الاستثمار "فاروس" بعض الضغوط على مستويات الربحية، نتيجة ارتفاع أعباء الدين، مع حاجة الشركة إلى تمويل انطلاق عملياتها التشغيلية الخاصة بخدمات المحمول.



ولفت إلى أن انخفاض صافي دخل فودافون يوضح مدى الاعتماد عليها في تحسين مستويات الربحية، متوقعاً عدم استمرار زيادة الدخل من الاستثمارات الأخرى للشركة، في حالة استمرار استراتيجية الأسعار التنافسية بين شركات الاتصالات المختلفة.



وأبقى "فاروس" على توصيته المحايدة لسهم الشركة، عند قيمة عادلة قدرها 15.25 جنيه، من منطلق تبني موقف إيجابي يشوبه بعض الحذر حول فرص الانتشار المحتملة في سوق المحمول، التي من الممكن أن ترفع من مصروفات الفائدة، وتقلل من الدخل من الاستثمار القادم من فودافون مصر.



وأوضح أن الدخل من الاستثمار تراجع 58% سنويًا، و49% ربعيًا، إلى 287 مليون جنيه، بسبب مخصصات فودافون الضريبية والقضائية، وارتفع صافي مصروفات التمويل بواقع 1.7 مرة إلى 291 مليون جنيه، وبدأت الشركة احتساب مصروفات الفائدة في بيان الأرباح والخسائر، بعد تطبيق معالجة حسابية سمحت للشركة برسملة مصروفات الفائدة.