برايم يحدد القيمة العادلة لسهم موبكو عند 118.8 جنيه

- تراجع سعر الصرف يهبط بالمبيعات 15% بالربع الأول



مصطفى طلعت



حدد بنك الاستثمار "برايم"، القيمة العادلة لسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" عند 118.86 جنيه، بزيادة 15% عن السعر الذي يتداول به بالبورصة عند مستوى 104 جنيهات.



وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة، تراجع الأرباح 23% على أساس سنوي لتسجل 323 مليون جنيه، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 418 مليون جنيه في الربع المماثل من 2017، نتيجة تراجع المبيعات 15% لتصل إلى 655 مليون جنيه مقابل 767 مليون الفترة المماثلة.



وأرجع "برايم" -في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال"- انخفاض الأرباح والمبيعات إلى هبوط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي سجل 17.7 جنيه للدولار، في الربع الأول 2018 ، مقابل 18.2 جنيه للدولار بالربع الأول 2017، ما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح 5% لتسجل 62% مقابل 67% في الربع المماثل.



ومن جهة أخري، ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب لتصل إلى 55% في الربع الأول 2018 ، بينما سجل 62% في الربع الأول 2017، إذ زودت الشركة المخصصات 7 ملايين جنيه، رغم انخفاض المصاريف التشغيلية 8% لتسجل 15.7 مليون جنيه، مقابل 17.05 مليون جنيه في الربع الأول 2017.



وأشارت المذكرة البحثية إلى أن الشركة سجلت صافي هامش ربح قدره 49% في الربع الأول 2018، منخفضًا من 55% في الربع الأول 2017، بينما ارتفعت تكاليف الفوائد لتسجل 10.9 مليون جنيه مقابل 435 ألف جنيه، رغم ارتفاع دخل الفوائد 16% لتسجل 69 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 60 مليون جنيه في الربع المماثل.