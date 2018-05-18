96 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الثانية لدار مصر بالمنيا الجديدة

مصطفى مدبولى

بدور إبراهيم:



قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك 96 وحدة (4 عمارات، أرقام 1 – 2 – 3 – 4)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحى المتميز، بمدينة المنيا الجديدة، جاهزة للتسليم.



وأشار الوزير إلى أن "دار مصر" بمدينة المنيا الجديدة، به 768 وحدة (32 عمارة)، وتضم المرحلة الثانية 336 وحدة (14 عمارة) مخصصة بالكامل، استلم جهاز المدينة 6 عمارات منها، 4 عمارات منها سيبدأ فى تسليمها للفائزين، ثم سيتم تسليم العمارتين الأخريين، وجار تنفيذ 432 وحدة (18 عمارة) بالمرحلة الثالثة للمشروع، وبلغت نسبة إنجازها 50 %.



وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم الانتهاء من إعداد محاضر استلام الوحدات، والوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين، وسيتم تسليمها على مدار 4 أيام، وتم إرسال خطاب إلى بنك التعمير والإسكان، فرع المنيا، لتحديد موعد بدء تسليمها للحاجزين.



وأوضح أنه على الفائز بالوحدة أن يتوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع المنيا، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية : صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

