EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
96 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الثانية لدار مصر بالمنيا الجديدة
الجمعة 18 مايو 2018 01:25 م
مصطفى مدبولى
أخر الأخبار
مصطفى مدبولى
بدور إبراهيم:
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك 96 وحدة (4 عمارات، أرقام 1 – 2 – 3 – 4)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحى المتميز، بمدينة المنيا الجديدة، جاهزة للتسليم.
وأشار الوزير إلى أن "دار مصر" بمدينة المنيا الجديدة، به 768 وحدة (32 عمارة)، وتضم المرحلة الثانية 336 وحدة (14 عمارة) مخصصة بالكامل، استلم جهاز المدينة 6 عمارات منها، 4 عمارات منها سيبدأ فى تسليمها للفائزين، ثم سيتم تسليم العمارتين الأخريين، وجار تنفيذ 432 وحدة (18 عمارة) بالمرحلة الثالثة للمشروع، وبلغت نسبة إنجازها 50 %.
وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم الانتهاء من إعداد محاضر استلام الوحدات، والوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين، وسيتم تسليمها على مدار 4 أيام، وتم إرسال خطاب إلى بنك التعمير والإسكان، فرع المنيا، لتحديد موعد بدء تسليمها للحاجزين.
وأوضح أنه على الفائز بالوحدة أن يتوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع المنيا، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية : صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.
مصطفى مدبولى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا