المجتمعات العمرانية تمول شراء أمان للعاملين بأوراسكوم

هيئة المجتمعات العمرانية

عبدالمطلب ممدوح : توقيع البروتوكول يهدف إلى تشجيع شركات المقاولات على اتخاذ خطوات مماثلة

خالد السعيد : المرحلة الأولى تتضمن تغطية 3000 عامل والتأمين على جميع المؤقتين لاحقا



بدور إبراهيم:



وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، بشأن قيام الهيئة بتمويل شراء "شهادات أمان" للعاملين بشركة أوراسكوم في المشروعات التي تنفذها الشركة لصالح الهيئة، في إطار توجه الدولة نحو إصدار شهادت تأمين للعمالة المؤقتة بجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، وقع البروتوكول المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات لقطاعي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور المحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس إيهاب مهاود، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.



وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إن الهيئة بموجب هذا الاتفاق تقوم بتمويل شراء "شهادات أمان" خاصة بالعاملين بشركة أوراسكوم، على أن يتم خصم قيمة هذه الشهادات من مستحقات الشركة لدى الهيئة، فيما تقوم شركة أوراسكوم بموافاة الهيئة بأسماء المستحقين للشهادات من العاملين بها، لإصدار شهادات لهم من البنوك العاملة بإصدار الشهادة.



وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى تشجيع جميع شركات المقاولات المتعاملة مع الهيئة على اتخاذ خطوات مماثلة، مما يكفل توفير مظلة تأمينية للعاملين بقطاع المقاولات، ويقدر عدد الشركات بنحو 40 ألف شركة مختلفة الفئات، منها 400 شركة مقاولات عملاقة تنفذ مشروعات البنية التحتية، والمشروعات السكنية والطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار المهندس خالد السعيد، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بشركة أوراسكوم، إلى أن المرحلة الأولى من البروتوكول تتضمن تغطية ما يقرب من 3000 عامل "تأمينيا" في مشروعات أوراسكوم، على أن تتضمن المراحل اللاحقة التأمين على جميع العاملين المؤقتين بالشركة.



وأكد المهندس إيهاب مهاود، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، أن الشركة تشارك فى عدد كبير من المشروعات في المدن الجديدة، منها أبراج مدينة العلمين الجديدة، وحي (R5) وأعمال البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعمال المرافق بالقاهرة الجديدة و 6 أكتوبر.

