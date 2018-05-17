تجار: الركود يخيم على مبيعات مواد البناء خلال رمضان

مواد البناء

محمود زكي



تشهد أسعار مواد البناء ثباتًا ملحوظًا خلال الفترة القليلة الماضية وذلك بعد الإضطراب الذي شهد القطاع من زيادة في الأسعار وكذلك إنخفاضها بعدها بفترة إلي أن وصلت لحالة الثابت التي هي عليه الآن.



وأوضح عدد من المتعاملين في السوق أن أسعار مواد البناء ستشهد ثباتًا في الأسعار خلال شهر رمضان الكريم وذلك بسبب إنخفاض المبيعات في تلك الفترة ومن المتوقع أن تعود حركة البيع بصورة كبيرة عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر المبارك.



** حالة استقرار



وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن هناك حالة من الإستقرار تسيطر على أسعار مواد البناء لا سيما الحديد والأسمنت وذلك أعقاب حالة الإضطراب الذي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية.



وأضاف الزيني أن طن الحديد شهد تراجعًا بقيمة 50 حنيه للطن وذلك بداية الإسبوع الماضي والتي تعد بداية لعودة سعر الأسمنت إلى وضعه الطبيعي خلال الفترة القادمة.



وأشار الزيني أنه من المتوقع أن تشهد حركة المبيعات تراجعًا ملحوظًا خلال شهر رمضان الكريم وذلك بسبب تباطؤ العملية الإنشائية في تلك الفترة والتي تنعكس بالطبع على عملية الطلب على مواد البناء في تلك الفترة.



وأوضح أن التباطؤ في العملية الإنشائية ترجع إلى أن أغلب العمال الذين يعملون في المقاولات من أبناء الصعيد والذين يستغلون الشهر المبارك للعودة إلى أسرهم خاصة مع صعوبة العمل في تلك الأيام وهو ما ينعكس إما بتوقف المشروعات في تلك الفترة أو العمل في ساعات أقل ليلًا.



وأكد رئيس الشعبة أنه لا توجد نسبة معينة لتراجع مبيعات الحديد والأسمنت وأنما بالطبع سيكون هناك تراجعًا ملموسًا في تلك الفترة على أن تعود حركة البيع مره اخرى عقب إنتهاء الشهر الكريم.



** تراجع ملحوظ



بينما قال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالأسكندرية، إن هناك تراجعًا ملحوظًا في أسعار طن الأسمنت لدى عدد من الشركات المصنعة وذلك عقب الزيادة الكبيرة في الأسعار الفترة الماضية والتي سجلت زيادة جنونية دون مبرر حيث وصل نسبة الزيادة في الطن إلى أكثر من 40% مما كانت عليه.



وأضاف مخيمر أن الأسعار سجلت زيادة تقارب من 500 جنيه للطن حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 1300 جنيه وهي زيادة تاريخية لم يصل إليها الطن من قبل إلى أن بدء سعر الطن في العودة حيث تتراوح الأسعار الآن بين 860 جنيه إلى 890 جنيه للطن.



ولفت إلى أن مبيعات الإسمنت ستتراجع بالفعل بتراجع حجم الأعمال المنفذه خلال شهر رمضان وأجازة العيد والتي بالطبع لا يتم العمل بها بنفس الطاقة الإنتاجية خلال الأيام العادية وهو ما يعني وجود ركود ملحوظ في عملية الطلب على الشراء خاصة وان الإسمنت يمثل أكثر من 70% من إنشاء العقارات.



وتوقع أن يشهد الأسمنت تراجعا في الأسعار وذلك فور دخول مصنع بني سويف للأسمنت المملوك للقوات المسلحة خاصة وأن المصنع سينتج ما يقارب من 36 ألف طن سنويًا وهو ما سيوفر الطلب للسوق وهو ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بالسوق مع توفير حجم إنتاج كبير للسوق.





** ثبات



وفي السياق ذاته قال محمود فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء أن أسعار الحديد شهدت ثباتًا في الأسعار خلال الفترة الماضية حيث سجل طن شركة بشاى للصلب حوالي 12525 جنيه تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك بلغ قيمته 12850 جنيه للطن في حين سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة 12500 تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12800 جنيه



وأضاف فاوي أن سعر طن حديد عز بلغ تسليم أرض مصنع قيمة 12530 جنيه في حين بلغ سعره للمستهلك حوالي 12860 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة في حيت سجل طن الحديد لشركة السويس للصلب، تسلم المصنع 12250 جنيه، و للوكلاء والموزعين حوالى 12400 ليصل للمستهلك بقيمة 12600 جنيه



ولفت إلى أن شركة المعادي سجل سعر الطن بها 12150 جنيه تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك عند 12450 جنيه للطن وذلك بإضافة 14% ضريبة القيمة المضافة في حين سجل طن حديد الكومي قيمة 12150 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ليصل السعر النهائي للمستهلك 12500 جنيه للطن.



