تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 643.5 جنيه

مصنعية الذهب 66

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعًا 1.5 جنيه، خلال التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميًا.



وسجل عيار 21 نحو 643.5 جنيه للجرام، بدلاً من 645 -أمس.



وسجل عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وعيار 24 نحو 735 جنيهًا بدلاً من 738، وتراجعت الأوقية لتسجل 1285 دولارًا بدلًا من 1289.



وسجل سعر الجنيه الذهب 5150 جنيهًا.