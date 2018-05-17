تأكيدًا للمال.. بروتوكول بين شركتي التمساح والرباط للخدمات البحرية

بروتوكول بين شركتي التمساح والرباط

نادية سلام



شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي التمساح لبناء السفن، و"القناة لرباط وأنوار السفن" لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية.



كانت "المال"، انفردت في 30 إبريل الماضي، بنشر خبر عن شراكة بين شراكتي التمساح والقناة للرباط، لشراء سفينة إمداد DB2.



وأوضحت هيئة قناة السويس، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أنه من المقرر شراء سفينة حديثة من طراز DP2 بمواصفات خاصة لتنفيذ التعاقد مع شركة بترول بلاعيم "بترو بيل" استكمالاً لسياسة الهيئة في امتلاك أسطول سفن الخدمات البحرية الحديثة، تلبية لمتطلبات شركات البترول وهيئة قناة السويس والسوق المحلية والعالمية.



يأتي هذا الاتفاق في إطار تنفيذ إستراتيجية الهيئة لتطوير شركاتها التابعة، بإضافة أنشطة جديدة للشركات وتحقيق الاستفادة المثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة بما يعزز من القدرة التنافسية.



ويعد الاتفاق نواة لنمو نشاط امتلاك وتأجير الوحدات البحرية للهيئة وشركاتها، الذي بدأ بامتلاك السفينة أحمد فاضل المتعاقد عليها للعمل في حقل ظهر لسد المتطلبات المتزايدة نحو هذه النوعية من السفن الخدمية المتخصصة للعمل في حقول الغاز والبترول، لاسيما بعد الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز مما يجعل مصر فى مصاف الدول المنتجة للغاز.



ووقع الاتفاق المهندس يحي عوض الله رئيس مجلس إدارة شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والمهندس رضا السنجابي رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، بحضور المهندس ممدوح حسن عبد العزيز مدير إدارة الشركات، والمهندس سمير حسن مدير إدارة الترسانات، والمهندس سيد أبو الفتوح مستشار الفريق للترسانات.