أحدث قائمة سعرية لسيارات تويوتا

المال – خاص:
رفعت شركة تويوتا إيجيبت، أسعار سيارات "كورولا" بمقدار 2000 جنيه، لمختلف الفئات لتصل أسعار الفئة اﻷولي إلي 317 ألفا، بدلا من 315 ألفا، والفئة الثانية "Tinted Glass " إلي 357 ألفا، مقابل 355 ألفا، وفئة "F/O " إلي 416 ألفا، مقارنة بـ 467 ألفا، وبقيمة 467 ألفا، لفئة "H/L " مقابل 465 ألفا سابقا.
في المقابل، خفضت أسعار سيارات تويوتا "فورتشنر" بمقدار 35 ألفا بمختلف الفئات؛ لتصل أسعار الفئة اﻷولي "2WD " إلى 890 ألفا، مقارنة بـ 925 ألفا، والفئة الثانية ذات الدفع الرباعي "4WD " بقيمة 965 ألفا، بدلا من مليون جنيه، والفئة اﻷعلي "F/O 4W 4.0 " بنحو مليون و100 ألف، مقابل مليون و135 ألفا.
واستقرت "تويوتا إيجيبت" على أسعار طرازات "C-HR ، وياريس" دون تغيير، لتبلغ أسعار تويوتا ياريس فئة "H/B M/T " نحو 230 ألفا، وبقيمة 318 ألفا لفئة "A/T "؛ كما تتراوح أسعار سيارات تويوتا "C-HR " ما بين 491 و587 ألف بمختلف فئاتها.
ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار طرازات تويوتا خلال مايو:
العلامة التجارية
الطراز
الفئة
أسعار أبريل
أسعار مايو
مقدار التغيير
تويوتا
كورولا
A/T
315
317
2
Tinted Glass
355
357
F/O
414
416
H/L
465
467
0
ياريس HB
M/T
230
318
C-HR
491
551
H/L (4WD 2.7
587
فورتشنر
2WD
925
890
35
4WD 2.7
1.000.000
965
F/O 4W 4.0
1.350.000
1.100.000
إعداد: المال المصدر: تويوتا إيجيبت