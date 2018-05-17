أحدث قائمة سعرية لسيارات تويوتا

المال – خاص:

رفعت شركة تويوتا إيجيبت، أسعار سيارات "كورولا" بمقدار 2000 جنيه، لمختلف الفئات لتصل أسعار الفئة اﻷولي إلي 317 ألفا، بدلا من 315 ألفا، والفئة الثانية "Tinted Glass " إلي 357 ألفا، مقابل 355 ألفا، وفئة "F/O " إلي 416 ألفا، مقارنة بـ 467 ألفا، وبقيمة 467 ألفا، لفئة "H/L " مقابل 465 ألفا سابقا.

في المقابل، خفضت أسعار سيارات تويوتا "فورتشنر" بمقدار 35 ألفا بمختلف الفئات؛ لتصل أسعار الفئة اﻷولي "2WD " إلى 890 ألفا، مقارنة بـ 925 ألفا، والفئة الثانية ذات الدفع الرباعي "4WD " بقيمة 965 ألفا، بدلا من مليون جنيه، والفئة اﻷعلي "F/O 4W 4.0 " بنحو مليون و100 ألف، مقابل مليون و135 ألفا.

واستقرت "تويوتا إيجيبت" على أسعار طرازات "C-HR ، وياريس" دون تغيير، لتبلغ أسعار تويوتا ياريس فئة "H/B M/T " نحو 230 ألفا، وبقيمة 318 ألفا لفئة "A/T "؛ كما تتراوح أسعار سيارات تويوتا "C-HR " ما بين 491 و587 ألف بمختلف فئاتها.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار طرازات تويوتا خلال مايو:

العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار أبريل أسعار مايو مقدار التغيير

















تويوتا كورولا A/T 315 317 2 Tinted Glass 355 357 2 F/O 414 416 2 H/L 465 467 0 ياريس HB M/T 230 230 0 A/T 318 318 0



C-HR A/T 491 491 0 F/O 551 551 0 H/L (4WD 2.7 587 587 0 فورتشنر 2WD 925 890 35 4WD 2.7 1.000.000 965 35 F/O 4W 4.0 1.350.000 1.100.000 35

إعداد: المال المصدر: تويوتا إيجيبت