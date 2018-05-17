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سيــارات

أحدث قائمة سعرية لسيارات تويوتا

تويوتا مصر
تويوتا مصر
تويوتا مصر

المال – خاص:

رفعت شركة تويوتا إيجيبت، أسعار سيارات "كورولا" بمقدار 2000 جنيه، لمختلف الفئات لتصل أسعار الفئة اﻷولي إلي 317 ألفا، بدلا من 315 ألفا، والفئة الثانية "Tinted Glass " إلي 357 ألفا، مقابل 355 ألفا، وفئة "F/O " إلي 416 ألفا، مقارنة بـ 467 ألفا، وبقيمة 467 ألفا، لفئة "H/L " مقابل 465 ألفا سابقا.

في المقابل، خفضت أسعار سيارات تويوتا "فورتشنر" بمقدار  35 ألفا بمختلف الفئات؛ لتصل أسعار الفئة اﻷولي "2WD " إلى 890 ألفا، مقارنة بـ 925 ألفا، والفئة الثانية ذات الدفع الرباعي "4WD " بقيمة 965 ألفا، بدلا من مليون جنيه، والفئة اﻷعلي "F/O 4W 4.0 " بنحو مليون و100 ألف، مقابل مليون و135 ألفا.

واستقرت "تويوتا إيجيبت" على أسعار طرازات "C-HR ، وياريس" دون تغيير، لتبلغ أسعار تويوتا ياريس فئة "H/B M/T " نحو 230 ألفا، وبقيمة  318 ألفا لفئة "A/T "؛ كما تتراوح أسعار سيارات تويوتا "C-HR " ما بين 491 و587 ألف بمختلف فئاتها.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار طرازات تويوتا خلال مايو:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعار أبريل

أسعار مايو

مقدار التغيير










تويوتا

كورولا

A/T

315

317

2

Tinted Glass

355

357

2

F/O

414

416

2

H/L

465

467

0

ياريس HB

M/T

230

230

0

A/T

318

318

0



C-HR

A/T

491

491

0

F/O

551

551

0

H/L (4WD 2.7

587

587

0

فورتشنر

2WD

925

890

35

4WD 2.7

1.000.000

965

35

F/O 4W 4.0

1.350.000

1.100.000

35

إعداد: المال                                    المصدر: تويوتا إيجيبت


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