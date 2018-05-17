القصراوي تقر زيادة بأسعار جاك S2

المال – خاص :

أعلنت مجموعة القصراوي، وكلاء سيارات جاك، عن زيادة أسعار طرازات جاك S2 فئة "Smart RA8 " بمقدار 2000 جنيه، لتصل إلي 237 ألفا، مقابل 235 ألفا؛ وبلغت أسعار S2 فئة "Luxury RA4 " نحو 221 ألفا.

وأبقت على أسعار سيارات جاك S3 فئة فئة "Luxury " عند مستوى 250 ألفا، وقدرت أسعار "s3 " فئة "Smart " بنحو 266 ألفا، وجاءت الفئة اﻷعلي "Smart Plus " بقيمة 287 ألفا.

يذكر أن مجموعة "القصراوي" رفعت أسعار طرازاتها بين 1000 - 3000 جنيه بمختلف الفئات نهاية الشهر الماضي.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات "جاك" خلال مايو الحالى:









العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار نهاية أبريل أسعار منتصف مايو مقدار التغيير/ بألف جنيه



جاك S2 Luxury RA4 221 221 0 Smart RA8 237 237 2 S3 Luxury XA4 250 250 0 Smart XA8 266 266 0 Smart Plus XA9 287 287 0

إعداد - المال المصدر : مجموعة القصراوي





