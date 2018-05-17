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سيــارات

القصراوي تقر زيادة بأسعار جاك S2

القصراوي تطرح موديل 2018 من جاك S2 خلال شهر
القصراوي تطرح موديل 2018 من جاك S2 خلال شهر
القصراوي تطرح موديل 2018 من جاك S2 خلال شهر

المال – خاص :

أعلنت مجموعة القصراوي، وكلاء سيارات جاك، عن زيادة أسعار طرازات جاك S2 فئة "Smart RA8 " بمقدار 2000 جنيه، لتصل إلي 237 ألفا، مقابل 235 ألفا؛ وبلغت أسعار S2 فئة "Luxury RA4 " نحو 221 ألفا.

وأبقت على أسعار سيارات جاك S3 فئة فئة "Luxury " عند مستوى 250 ألفا، وقدرت أسعار "s3 " فئة "Smart " بنحو 266 ألفا، وجاءت الفئة اﻷعلي "Smart Plus " بقيمة 287 ألفا.

يذكر أن مجموعة "القصراوي" رفعت أسعار طرازاتها بين 1000 - 3000 جنيه بمختلف الفئات نهاية الشهر الماضي.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات "جاك" خلال مايو الحالى:

العلامة التجارية

الطراز

الفئة

أسعار نهاية أبريل

أسعار منتصف مايو

مقدار التغيير/ بألف جنيه



جاك

S2

Luxury RA4

221

221

0

Smart RA8

237

237

2

S3

Luxury XA4

250

250

0

Smart XA8

266

266

0

Smart Plus XA9

287

287

0

إعداد - المال                              المصدر : مجموعة القصراوي



 



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