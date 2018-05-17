القصراوي تقر زيادة بأسعار جاك S2

المال – خاص :
أعلنت مجموعة القصراوي، وكلاء سيارات جاك، عن زيادة أسعار طرازات جاك S2 فئة "Smart RA8 " بمقدار 2000 جنيه، لتصل إلي 237 ألفا، مقابل 235 ألفا؛ وبلغت أسعار S2 فئة "Luxury RA4 " نحو 221 ألفا.
وأبقت على أسعار سيارات جاك S3 فئة فئة "Luxury " عند مستوى 250 ألفا، وقدرت أسعار "s3 " فئة "Smart " بنحو 266 ألفا، وجاءت الفئة اﻷعلي "Smart Plus " بقيمة 287 ألفا.
يذكر أن مجموعة "القصراوي" رفعت أسعار طرازاتها بين 1000 - 3000 جنيه بمختلف الفئات نهاية الشهر الماضي.
العلامة التجارية
الطراز
الفئة
أسعار نهاية أبريل
أسعار منتصف مايو
مقدار التغيير/ بألف جنيه
جاك
S2
Luxury RA4
221
0
Smart RA8
237
2
S3
Luxury XA4
250
Smart XA8
266
Smart Plus XA9
287
إعداد - المال المصدر : مجموعة القصراوي