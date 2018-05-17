المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنظم أول ورشة عمل

المال- خاص

نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل بعنوان "التمويل الإسلامي للمشاريع التجارية" بصفته مرتكزًا رئيسيًّا لتشجيع ودفع التجارة" في جمهورية أوزبكستان، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية الأوزبكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجمهورية.





أوضح نظيم نوردالي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلًا: "تتطلع المؤسسة إلى الاضطلاع بدور محوري في تطوير قطاع التمويل الإسلامي للمشاريع التجارية بجمهورية أزوبكستان. وفي هذا الصدد وقّعنا اتفاقًا إطاريًّا مع حكومة أوزبكستان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل النشاطات السابقة للتصدير والاستيراد في البلاد، في حين تتهيأ المؤسسة للتعاون مع شركائها، وبالأخص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التصدير الائتماني التركي بما يسهم في تشجيع ودفع برامج التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية داخل المصارف الأوزبكية والمؤسسات المالية غير المصرفية".





بدوره صرح صهيب سيف نازروف، نائب وزير التجارة الخارجية الأوزبكي، قائلًا: "لقد شهد النظام الراهن لدعم الصادرات إصلاحات جذرية على صعيد الجمهورية، إذ تم طرح آليات تمويل الصادرات لأول مرة على مستوى المصارف التجارية ضمن عمليات التجارة الخارجية، ويمثل هذا الدعم للصادرات المحلية سابقة في تاريخ أوزبكستان بصفته مجالًا جديدًا يتطلب دعمًا استشاريًّا وفنيًّا من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لبناء نظام تمويل للمشاريع التجارية والنهوض به".





وأردف قائلًا: سلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تحسين فهمنا لهذه النشاطات، وأبرزت دور نُظم تمويل التجارة الدولية في تشجيع الصادرات وتوفير التمويل، بالإضافة إلى التركيز على أدوات التمويل المتطورة التي يقدمها بنك التصدير الائتماني التركي ضمن قطاع تمويل الصادرات.





ومن أبرز المشاركين في الورشة أيان سايرز، رئيس مركز التجارة الدولية للتمويل والتنمية المستدامة للمشاريع بالمركز التجاري العالمي، الذي أكد، في كلمته التي ألقاها في مستهل الورشة: "التمويل التجاري وسلسلة الإمدادات هما عصب التنمية لجميع المشاريع التجارية ومحرك النمو الاقتصادي، إذ تظهر نتائج الدراسات أن ما يربو على 70% من المشاريع في الدول التجارية الكبرى تحظى بشكل من أشكال التجارة أو يتوفر لها فرص وترتيبات لتمويل سلسلة الإمداد عبر المصارف المحلية والتي بدروها تتيح حلول تمويل نقدية حيوية وقصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر بهدف معاونة المشاريع على التوسع. ولا شك أن الدعم المناسب من شأنه أن يدفع أوزبكستان إلى العمل على تحديث الممارسات الإدارية والتقنيات بما يساهم في إنعاش قطاع التجارة المحلية وتنمية المشاريع".





وأشار كمال الدين نوريتدينوف، أحد خبراء تنمية ودفع التجارة في "مشروع تقديم المعونة من أجل التجارة" الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حديثه، إلى الاستراتيجية التي نفذتها الحكومة الأوزبكية لإدخال تغيرات هيكلية وتحديث الاقتصاد وتنويعه ومواصلة تطوير إمكانيات التصدير، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ إجراءات عملية بغية تحرير نشاطات التصدير وتسهيل إجراءاته، وتنويع هيكل الصادرات والرقعة الجغرافية".





وأوضح قائلًا: "يجب أن نعي أن حل مثل هذه القضايا يكمن في تسخير الأدوات المالية بما يحقق دعمًا للصادرات، ولا سيما أن هذه الأدوات تؤدي دورًا مهمًّا في ذلك. وهذا ما أكدته ورشة العمل حيث ركزت على أهمية بناء قدرات موظفي الدولة وشركات التصدير واطلاعهم على أفضل الممارسات الدولية في مجال التمويل التجاري والبرامج العصرية لتمويل الصادرات المتاحة لدعم رواد الأعمال في أوزبكستان."





يُذكر أن أوزبكستان شاركت في تنظيم فعاليات ورشة العمل التي أطلعت المشاركين على أدوات التمويل التجاري المتاحة لشركات التصدير الأوزبكية، ودور شركات التجارة الخارجية الأوزبكية في الارتقاء بقطاع الصادرات، كما قدمت نظرة عامة عن أدوات تمويل التجارة والميزة التنافسية لشركات التصدير الأوزبكية.





نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)

أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)؛ بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاح الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008 (محرم 1429 هـ)، حيث قامت منذ ذلك الحين بتوحيد جميع أنشطة تمويل التجارة التي كان يضطلع بها العديد من المنافذ ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويعكس حصول المؤسسة على تصنيف A1 من قبل مؤسسة موديز كفاءة المؤسسة في تقديم الخدمات من خلال الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء في بيئة الأعمال التي يحركها السوق.