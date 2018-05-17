وزير التموين : 2.25 مليون شنطة رمضان للأسر الأكثر احتياجا

وزير التموين المصيلحي

54 معرض "أهلا رمضان" بالمحافظات..وتوافر السلع الغذائبة بتخفيضات تصل إلى 20% بالمجمعات



محمد مجدي:



قدم الدكتور على المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عن سير العمل فى أول أيام شهر رمضان، شمل توافر كل السلع الغذائية وبصفة خاصة اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والدواجن والدقيق والسكر و الزيت والأرز بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية، وفروح شركتى الجملة وفروع جمعيتى وأيضا متطلبات الشهر الكريم من "ياميش رمضان" بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق بنحو 15 - 20%.



وتضمن التقرير خطط إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، والتأكد من قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا للمعدلات، ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء ، والتصدي للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الإستراتيجية المدعمة، وضمان وصولها لمستحقيها، ومكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.



وأفاد التقرير بتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، من الخبز البلدي المدعم خلال الشهر الكريم، لتوفير الخبز البلدي المدعم قبل الإفطار وبعده مع إخطار الشركات المنفذة للتطبيقات الذكية، بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء خلال أيام شهر، تيسيرًا للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المستهلكين.



وأشار التقرير إلى تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف قطاع الرقابة والتوزيع والمركزية للرقابة والمركزية لتوزيع العمل على أداء الواجب المستهدف تحقيقه وتيسير قنوات الاتصال المباشر والعاجل بين غرفة العمليات، ومجموعات العمل التفتيشية صباحا ومساء وتلقي الشكاوي من المواطنين، وكذا توجيه مجموعات العمل طبقا لظروف العمل.



وتضمن التقرير الانتهاء من إقامة 54 شادرا لبيع السلع الغذائية، بجميع أنواعها واللحوم والدواجن على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 10/5/2018 حتى 30/5/2018 ويمكن مد هذه الشوادر حتى نهاية شهر رمضان طبقًا للحاجة، بالتنسيق مع المحافظين واتحاد الغرف التجارية.



بالإضافة إلى التعاون مع كل من وزارات الأوقاف والبترول والسياحة، وتم إعداد وتجهيز 2.25 مليون كرتونة رمضان لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.



وفى مجال أعمال قطاع التجارة الداخلية، تم تقسيم القاهرة الكبري إلى دوائر وأقسام وإعداد مجموعات عمل للمرور يوميا، وتكليف المديرات بعمل حملات يومية بالتنسيق، مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة لتشديد الرقابة على الأسواق.



إلى جانب دراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية



وفيما يتعلق بإسطوانات البوتاجاز السولار والبنزين، ونظرًا لشدة الطلب على سلعة البوتاجاز خلال شهر رمضان المعظم تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة الغازات البترولية على فتح الشحن أمام المستودعات طبقا للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركة الغازات البترولية.



و استمرار عمل المجموعات المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز، وكذلك تحديد مسئول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع إسطوانات البوتاجاز المنزلية، لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى والتجاري بالأسعار المقررة، حتى يحصل المواطن على احتياجاته.