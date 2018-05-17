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اقتصاد وأسواق
الطماطم بأربعة جنيهات و البامية 20
الخميس 17 مايو 2018 02:07 م
الطماطم
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الطماطم
الصاوي أحمد:
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا فى السوق، اليوم الخميس، وفق تجار خلال أول يوم من شهر رمضان.
وسجلت الطماطم 4 جنيهات في المتوسط، والبطاطس 3.5، والخيار 8 جنيهات بدلا من 5 ، والفلفل البلدى 6، والفلفل الرومى 8 والفلفل الألوان 15جنيها.
وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ "المال"، أن سعر البصل 3.5 جنيه والملوخية 4 للرابطة والفاصوليا 5 -7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والبسلة ، والبامية 15 - 20 .
وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 - 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 3 والباذنجان "العروس" 5، والثوم 10 والجزر 3.5، وورق العنب من 10 - 15 ، وحزمة الجرجير والبقدونس نصف جنيه.
وعلى مستوى الفاكهة، سجل كيلو البرتقال الصيفي 5 جنيهات والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والتفاح البلدى من 10 - 13 والمشمش 10 - 12 والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ 7.5 والبلح من 6 إلى 7، والموز 6.5 .
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