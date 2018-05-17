الإسكندرية للحاويات تقترح توزيع أرباح بقيمة 700 مليون جنيه

الإسكندرية للحاويات

رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، على توزيع أرباح بقيمة 700 مليون جنيه على المساهمين.



وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن مجلس إدارتها وافق بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء على عرض موضوع توزيع مبلغ 700 مليون جنيه على المساهمين كل بنسبة مساهمته.



كما وافق المجلس على اعادة توزيع مبلغ 750 مليون جنيه من الأرباح المرحلة على أن يترك الأمر للجمعية لإقرار ذلك.



وأعلنت الشركة أمس الأربعاء فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2018/2022 .



وقالت الشركة إن تلك الانتخابات ستجرى فى 31 مايو الجارى لاختيار أعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية وكذلك لانتخاب الممثلين عن العاملين بعدد 4 أعضاء.



وأعلنت وزارة القوى العاملة فى وقت لاحق عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام .



وأعلنت الشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن اعادة فتح باب الاكتتاب لمدة 15 يوما بدأت 6 مايو الجارى، وستنتهي 20 مايو القادم وذلك على عدد الأسهم المتبقية والبالغة 990136 سهما.



وقالت الشركة إنها ستنظر فى بدائل أخرى فى حالة عدم اكتمال المرحلة الثانية من الاكتتاب فى زيادة رأس المال في موعدها.



وأعلنت الشركة في 26 أبريل الماضي عن تغطية الاكتتاب العام في المرحلة الأولى في أسهم زيادة رأس المال بنسبة 11.258% على نحو 125.6 ألف سهم، بقيمة 18.9 مليون جنيه.

