جدل بشأن توقعات مبيعات السيارات خلال شهر رمضان

■ حسن سليمان: تراجع الإقبال مع توجه القوة الشرائية للسلع الأساسية





المال - خاص

تباينت توقعات شركات السيارات بشأن أداء السوق خلال شهر رمضان، لا سيما حالة الانتعاش التى شهدها على مدار الأشهر الماضية، فى الفترة من يناير، وحتى نهاية أبريل من العام الحالى.

وارتفعت معدلات أداء سوق السيارات خلال الربع الأول %32.3، بإجمالى 35.1 ألف سيارة، بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتوقع قيادات السوق أن تشهد معدلات مبيعات الطرازات المجمعة محلياً تراجعًا، لا سيما مع التكهنات التى تشير إلى خفض معدلات التجميع بمصانع إنتاج السيارات بنسبة %20، مع اتجاه المصنعيين لخفض ساعات العمل، فيما رحجوا أن تشهد مبيعات السيارات المستوردة نمواً بنسبة %10.

فيما تكهن البعض الآخر أن سوق السيارات لن تشهد أى تطور فى أداء مبيعاته خلال هذا الشهر، على أن يستمر معدلات النمو على نفس الوتيرة التى شهدتها السوق منذ بداية العام الجارى.

قال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة الأمل لتصنيع سيارات بى واى دى ولادا، إن معدلات إنتاج مصانع السيارات تشهد تراجعًا خلال رمضان بنسبة %20، تزامنًا مع اتجاهها لتخفيض ساعات العمل.

أشار إلى أنه خلال رمضان من كل عام، تشهد السوق تراجعًا عن الشراء، موضحًا أن الراغبين فى الشراء عادة ما يتجهون إلى تنفيذ قراراتهم باقتناء سيارة عقب انتهاء الشهر.

توقع أن تشهد مبيعات سوق السيارات تراجعاً خلال رمضان، بنسبة %20 للطرازات المجمعة محلياً، تزامنًا مع خفض معدلات الإنتاج، فيما تشهد مبيعات السيارات المستوردة نمواً يصل إلى %10، فى ظل حملات الترويج التى تستعد تلك الشركات لطرحها من خصومات على الأسعار، وبرامج تقسيط طويلة الأجل.

كما توقع أن تستعيد سوق السيارات معدلات المبيعات التى شهدتها خلال الربع الأول من العام الجارى بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وبدء فصل الصيف، الذى يمثل أكثر الأشهر رواجًا لسوق السيارات، مع قرب انتهاء الامتحانات سواء للمدارس والجامعات.

من جانبه، أكد رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن مصانع السيارات تسير وفقاً لخطة إنتاجية بناء على قوى الطلب والعرض، وبالتالى فإن تلك الخطة لن تشهد أى تغيير خلال شهر رمضان فى ظل سعى الشركات، لتسليم ما تعاقد عليه من حصص سواء للحاجزين من عملاء أو موزعيين وتجار.

وبين أن مصانع تجميع السيارات تعمل حالياً بطاقة إنتاجية مخفضه للغاية، بعد حالة الركود التى أصابت المبيعات الإجمالية على مدار العاميين الماضيين، وبالتالى فإن المصنع ملتزم مع الشركة الأم بتصنيع المكونات المستوردة بهدف الوصول إلى مستهدفاتها المقررة بداية العام الجارى.

وتوقع أن تشهد مبيعات السوق الإجمالية نمواً طفيفاً خلال شهر رمضان، لعدد من الاعتبارات التى من أبرزها تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل السياحة، واتجاه الراغبين فى شراء سيارات جديدة، لتنفيذ عملية الشراء خلال تلك الفترة، مع اقتراب موسم الصيف.

واستبعد مسروجة إمكانية أن تشهد سوق السيارات خصومات خلال رمضان، مع تفشى ظاهرة الأوفر برايس، وإبداء العملاء رغبتهم فى الحصول على السيارة حتى ولو تطلب الأمر دفع مبلغًا إضافيًا من المال على السعر الرسمى للسيارة لتقليل فترة قوائم الانتظار.

وأشار محمد قنديل، مديرقطاع مازيراتى «MTI» أوتوموتيف، وكلاء جاكوار ولاندروفر وبنتلى، إلى أن أداء السيارات الفاخرة خلال شهر رمضان يشهد استقراراً فى معدلات بيع الطرازات، لا سيما أنه من الأشهر غير المؤثرة على توجهات المستهلكين.

وقال قنديل إن مبيعات السيارات الفاخرة شهدت بداية العام الجارى نموًا فى مستويات مبيعاتها بالتزامن مع تحسن أداء الاقتصاد، واتجاه القوة الشرائية إلى إرجاء خططها لاقتناء سيارات جديدة لتنفيذ عملية الشراء.



