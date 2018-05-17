ايجيترانس توقع عقد أعمال بمحطتين للكهرباء بقيمة 40 مليون جنيه

ايجيترانس

رجب عزالدين



أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) توقيع عقد أعمال بمحطتى كهرباء غرب القاهرة وأسيوط بقيمة 40 مليون جنيه .



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها أبرمت تعاقدا بموجبه تقوم بأعمال التخليص والتفريغ والنقل والتركيب للطرود الخاصة بمحطتى كهرباء غرب القاهرة واسيوط على أن يبدأ التنفيذ خلال الربع الثالث من 2018 ولمدة 6 أشهر .



وسجلت الشركة صافي ربح غير مجمع بقيمة 72.6 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 42.9 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 156.06 مليون جنيه، موزعاً على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.



